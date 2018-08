Emma Marrone/ L’impeccabile risposta ad un giornalista dopo “Io Spio”: “Vivo di musica non di gossip!”

"Emma Marrone lesbica?", questo il titolo del settimanale Io Spio, con tanto di sacrosanta replica da parte della cantautrice salentina, arriva anche il pensiero di un giornalista.

19 agosto 2018 Valentina Gambino

Emma Marrone, l’impeccabile risposta ad un giornalista

"Emma Marrone lesbica?", questo il titolo del settimanale Io Spio, con tanto di sacrosanta replica da parte della cantautrice salentina. Emma infatti, non contestava l'attribuzione di un orientamento sessuale piuttosto che un altro ma, poteva l'accento sull'indagine morbosa di un aspetto che - in sintesi - data la sua normalità non dovrebbe proprio interessare. Un giornalista di Vero Claudio Guerrini, ha commentato l'accaduto su Twitter: "Personaggi pubblici che vivono e hanno vissuto anche di gossip si arrabbiano e insultano per un titolo che ipotizza un certo orientamento sessuale. Dove sarebbe l'offesa nell'essere gay o lesbica? Finché servono certi giornali si usano, poi si vorrebbero far sparire. Triste", ha scritto sul social network. Nonostante il nome di Emma non sia stato chiaramente citato, la vincitrice di Amici 9 ha compreso che il giornalista stesse parlando di lei. Ecco perché la Marrone, ha voluto rispondere in maniera impeccabile.

“Caro Claudio, ti ricordo che sono un'artista e vivo della mia musica e non di gossip. A me questi giornali non sono mai serviti anzi mi hanno spesso danneggiata. Hai fatto un po' di confusione: la privacy non c'entra niente con un titolo aberrante che nel 2018 pone l'omosessualità come una condizione sulla quale indagare, questo vale per la vita di qualsiasi essere umano. Forse ti sfuggono i tanti casi di suicidio giovanile, forse ti sfuggono le aggressioni che sono all'ordine del giorno, perché ancora oggi l'omosessualità da alcuni viene vista come un problema. Con il mio post volevo difendere i diritti delle persone, avrei potuto tacere, ma le cose non si cambiano restando in silenzio per paura di leggere commenti come i tuoi. Ai miei fan non interessa il mio orientamento sessuale, fortunatamente da quasi 10 anni porto avanti il mio lavoro nella musica, che tu hai chiamato showbiz”. Di seguito Claudio Guerrini ha analizzato la questione, sottolineando la bravura e la simpatia di Emma Marrone, ma non solo. Il giornalista di Vero ha cancellato il tweet "incriminato" perché "ho capito che poteva recare questo equivoco".

