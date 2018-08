FABRIZIO CORONA E ZOE CRISTOFOLI/ Quel commento su Instagram che non lascia spazio ai dubbi

Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli escono allo scoperto. Lui abusa dei filtri, e lei glielo rinfaccia: "Sono miei, perché li usi?". Lezioni di social by fashion blogger.

19 agosto 2018 Rossella Pastore

Fabrizio Corona

Amore "inedito" per Fabrizio Corona, che dopo la fine della relazione con Silvia Provvedi si rifugia tra le braccia di Zoe Cristofoli. Zoe, influencer 22enne con la passione per i tatuaggi, lo punzecchia simpaticamente su Instagram: "Ma perché usi i miei filtri?", commenta sotto un azzardo di Corona. Lo scatto non è riuscitissimo, e le luci arcobaleno non fanno che peggiorarlo. "Incredibile, ho imparato", replica lui che si sopravvaluta. "Impossibile", chiosa Zoe. L'esperta è lei: da brava fashion blogger, ha fatto di Instagram il suo pane quotidiano. Sui social vanta oltre 200mila seguaci, e la scorsa primavera ha fatto il grande passo verso la tv. La trattativa, però, non è andata a buon fine, e il sogno di far parte del Grande Fratello è presto sfumato. Tra i suoi (ex) amori "celebri", però, compaiono i nomi di Andrea Cerioli e Francesco Bardi. L'ultimo? Un noto imprenditore veronese non meglio specificato.

La notizia del flirt con Corona è stata prontamente smentita dalla stessa Zoe. Ma le paparazzate lasciano poco spazio ai dubbi: i due starebbero coltivando una profonda e intima amicizia, a giudicare dagli scatti che li ritraggono insieme. È la prima volta che Zoe e Fabrizio escono allo scoperto, a esclusione della foto postata giorni fa con lei che indossa la sua maglietta. "Adalet", recita la scritta sulla t-shirt. "Solo chi ha sofferto… chi ha le 'cicatrici' disegnate sulla pelle… solo chi ha la coscienza di capire che si lotta solo per ciò che è giusto può indossare questa maglia… che non è solo una maglia". Adalet, "giustizia" in turco, è il nuovo brand di Fabrizio Corona. "Continuiamo a combattere per la libertà… di espressione e di parola, opponendoci alla dittatura di un governo ingiusto", scrive Corona a lancio del progetto. Sponsor ufficiale? La sua nuova fidanzata, ovvio.

Si. @adalet_official Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: Ago 18, 2018 at 4:05 PDT

© Riproduzione Riservata.