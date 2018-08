Grande Fratello Vip 2018/ Giorgio Manetti e Gustavo Rodriguez vicini alla conferma? Ultime novità sul cast

Grande Fratello Vip 2018, cast e anticipazioni: Giorgio Manetti e Gustavo Rodriguez vicini alla conferma? Ecco le ultime indiscrezioni sui concorrenti

19 agosto 2018 Anna Montesano

Grande Fratello Vip

É quasi tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello Vip: il re dei reality è ormai arrivato alla sua terza stagione e il cast sta via via prendendo forma. Tra smentite e conferme, Ilary Blasi sta mettendo su un cast di forti personalità, nel quale pare ormai certo figureranno Francesco Monte, Silvia e Giulia Provvedi e, tra le ultime conferme, anche quella di Eleonora Giorgi, reduce dall'avventura a Ballando con le stelle 2018. Il settimanale Nuovo, in edicola questa settimana, inoltre conferma come vicina la conferma anche per Giorgio Manetti, noto cavaliere di Uomini e Donne Over. "Pare che Ilary Blasi, conduttrice del reality di Canale 5, lo voglia a tutti i costi. E Manetti ci sta pensando. - si legge - L'idea di finire in un cast pieno di vip può stuzzicare parecchio le fantasie del cavaliere fiorentino".

MANUELA ARCURI VICINA AL SI?

Ma è il settimanale Vero Tv a lanciare le ultime indiscrezioni sul Grande Fratello Vip 3: "Aumentano le quotazioni di Gustavo Rodriguez, papà della notissima Belen e degli ex gieffini Cecilia e Jeremias. Trattative in corso per avere nel cast Manuela Arcuri e il suo inseparabile fratello Sergio." E ancora si legge: "La giunonica attrice originaria di Latina, negli ultimi tempi, ha ridotto le sue apparizioni televisive per dedicarsi a mirati progetti lavorativi e soprattutto alla crescita del suo piccolo Mattia. Adesso, però, che suo figlio sta crescendo, la Manuelona nazionale starebbe prendendo seriamente in considerazione l'idea di un ritorno in pompa magna su Canale 5".

© Riproduzione Riservata.