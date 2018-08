IL SEGRETO DEL MIO SUCCESSO/ Su Italia 1 il film con Michael J. Fox (oggi, 19 agosto 2018)

Il segreto del mio successo, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 19 agosto 2018. Nel cast: Michael J. Fox e Helen Slater, alla regia Herbert Ross. La trama del film nel dettaglio.

19 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia nel primo pomeriggio di Italia 1

NEL CAST HELEN SLATER

Italia 1, nel pomeriggio del 19 agosto 2018, con Il segreto del mio successo ci riporta indietro nel tempo sino a quegli anni '80 nei quali, tra tanti protagonisti del cinema, soprattutto uno ha il potere di essere segnatempo e riferimento generazionale di quell'epopea meravigliosa, Michael J. Fox, protagonista indiscusso de Il segreto del mio successo nel ruolo di Brantley Foster alias Carlton Whitfield e per l'ex ragazzo della DeLorean che viaggiava nel tempo grazie alle follie di Emmett 'Doc' L. Brown nella saga 'Ritorno al futuro'. Furono anni davvero dorati sino alla comparsa di un pesante morbo di Parkinson che si protrasse per anni interrompendo la sua carriera o rendendola difficile e limitata. Assieme a Micheal J. Fox la bella Helen Slater, anch'essa in quegli anni protagonista dell'epopea delle commedie 'eighties come 'Scappo dalla città - La vita, l'amore e le vacche'. Alla regia della pellicola troviamo inveece una vecchia gloria del cinema il quale 'assaggiò' l'Italia nella prima fase della sua carriera con la direzione di 'Rinaldo in campo' del 1961, Herbert Ross. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

IL SEGRETO DEL MIO SUCCESSO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Brantley Foster è un giovane laureato che vive nella Provincia silente degli States dove Il Grande Sogno diventa il grande sonno. Per svegliare la sua carriera, e cercare il successo che agogna, Brantley Foster si trasferisce nella Grande Mela ed a New York cercherà con ogni mezzo di fare davvero fortuna, per lui e per la sua famiglia cui promette che un giorno sarebbe tornato a casa a bordo di un jet privato. Il suo inizio nel mondo degli affari, come assolutamente Il Grande Sogno richiede ai giovani americani, è un'occupazione come fattorino nella grande compagnia di un lontano zio che nemmeno sa della presenza di Brantley. Il suo momento d'oro si propone come 'sliding door' nel momento in cui decide di sostituire senza permesso un dirigente finanziario dell'azienda, ma, la sua classe e il suo fiuto nel mondo profumato dei dollari, è talmente forte da decretare in breve la sua capacità quasi di essere un moderno re Mida, ciò che tocca diviene oro. All'apice conquista non solo il mercato azionario della città, degli States, del mondo intero, ma anche il cuore dell'amante dello zio, carina e molto più giovane del vecchio imprenditore. In una ridda di eventi divertenti e grotteschi, la sua fama arriva sino alle orecchie di Vera, una bella donna, moglie dello zio, ignara del reciproco legame di parentela tra lei e il ragazzo. Una volta scoperta la vera situazione tra i due nasce un'alleanza, fatta di scalate borsistiche, successi all'ombra del simbolo del dollaro, la classica America edonista nella quale valeva solo una regola, vincere!

