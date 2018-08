KEVIN SPACEY/ Maxi flop al botteghino: il suo ultimo film incassa 126 dollari

Cala il sipario sulla carriera di Kevin Spacey, che dopo gli scandali sessuali perde la stima del pubblico. Il suo ultimo lavoro, Billionaire Boys Club, è già flop.

19 agosto 2018 Rossella Pastore

Kevin Spacey

Disastro al botteghino per Kevin Spacey: Billionaire Boys Club, il suo ultimo film, è un flop colossale. Sono 126 i dollari incassati nel fine settimana, cifra che decreterebbe di fatto la fine della sua carriera. Gli scandali sessuali non hanno certo aiutato: secondo Entertainment Weekly, il film segna "l'ultimo atto" nella storia professionale del premio Oscar. Billionaire Boys Club è un thriller basato sulla "grande truffa" californiana degli anni Ottanta, che vede protagonisti, oltre a Spacey, anche Ansel Elgort e Taron Egerton. A dispetto dei nomi, il week-end cinematografico ha aperto malissimo: nessuna sala di New York o Los Angeles ha accettato di proiettare il film. Sfortunata anche l'uscita on demand su alcune piattaforme di streaming.

Attualmente, Kevin Spacey non sta lavorando a nessun progetto. Spietati anche registi e case di produzione, con la loro tacita diffida nei confronti del divo. A ottobre, Spacey è stato accusato di molestie sessuali da parte di alcuni giovani aspiranti attori. Da Londra a New York, le voci si sono diffuse rapidamente, e la sua carriera ha subito un'irrimediabile battuta d'arresto. L'Hollywood Reporter rincara la dose: a fronte dei 126 dollari incassati venerdì, paragona i 20 milioni portati a casa nel 2017. Il film in questione era Baby Driver, l'ultimo con Spacey nel ruolo di protagonista. Vincono al botteghino Crazy Asian Girls, commedia romantica da 30 milioni di dollari e Mark Wahlberg Mile 22, che segue a ruota.

