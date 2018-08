L’allieva/ Anticipazioni 19 agosto: “Corno d’Africa”e “L’ultimo jogging”, la trama degli episodi (replica)

19 agosto 2018 Valentina Gambino

L’allieva, le anticipazioni

Estate, tempo di repliche. Nella prima serata di oggi, domenica 19 agosto 2018, verranno riproposti in replica gli episodi de “L’allieva”. Le puntate hanno per tutolo “Corno d’Africa” e “L’ultimo jogging”. A seguire, le anticipazioni sulla trama. La stagione proposta è la prima e gli episodi saranno il sesto ed il settimo. Gli interpreti principali della serie sono due volti giovani e molto amati del piccolo schermo: Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Il primo dei due appuntamenti del prime time, si intitola “Corno d’Africa”. Alice Allevi (Alessandra Mastronardi) è molto indaffarata nella conclusione di un nuovo caso che avrà al centro il rinvenimento di una donna africana il cui corpo è stato lasciato lungo una strada provinciale. Sfigurata con l’acido si ipotizza che la vittima sia una prostituta ciò nonostante il dettaglio di un segno tribale presente sul suo corpo, consentirà ad Alice di ritrovare la sua vera identità e la sua storia. Intanto però, anche il cuore della nostra protagonista sarà molto in trambusto e la stessa ragazza si domanderà più volte se è davvero soddisfatta al fianco del suo Arthur.

Il secondo episodio de “L’allieva” che andrà in onda questa sera sulla rete ammiraglia di Casa Rai, si intitola “L’ultimo jogging”. Alice lavora giorno e notte per consegnare la tesina di valutazione intermedia ma intanto le cose con Arthur proseguono a non andare affatto bene. La ragazza sente il fidanzato sempre più distante e discutono spesso ma intanto, è in arrivo anche un nuovo caso: si tratta di una donna ritrovata senza vita, mentre praticava jogging e i primi dubbi ricadranno proprio sull’ex fidanzato della vittima e in seguito su uno degli utenti della community in cui la donna chattava online. Intervistata da Repubblica, proprio Alessandra Mastronardi ha raccontato il suo personaggio nella serie televisiva: "Alice è una giovane studentessa di medicina che chiede l'internato a medicina legale per specializzarsi. Sceglie questa strada per istinto e indecisione, e un po' perché incontra l'uomo dei suoi sogni e scopre che è un medico legale: CC ovvero Claudio Conforti, interpretato da Lino Guanciale che diventerà il suo più dolce incubo".

