La figlia di Beatrice Valli è brutta?/ Gli hater si scatenano e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne reagisce

La figlia di Beatrice Valli è brutta? Gli hater si scatenano e attaccano sui social network, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne però reagisce con un lungo post nei loro confronti.

19 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Ormai la moda di essere hater sul web è sempre più dilagante, un modo per sfogare cattiverie gratuite protetti dietro la luce patinata di uno schermo. Una cosa che non può essere assolutamente accettata ancor di più se arriva nei confronti di una bambina non in grado di difendersi e che non dovrebbe subire quelli che sono veri e propri atti di bullismo. Purtroppo è quello che è accaduto alla figlia di Beatrice Valli ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La sua seconda bambina, nata dalla relazione con Marco Fantini, è stata attaccata sui social network considerata dagli hater bruttina. Una cosa che ovviamente non ha lasciato indifferenti i genitori, consci che avevano l'importante dovere di far capire quanto fosse inutile usare uno splendido mezzo come internet nel peggior modo possibile.

LA RISPOSTA DELL'EX CORTEGGIATRICE DI UOMINI E DONNE

A chi ha detto che sua figlia è bruttina Beatrice Valli ha voluto rispondere tramite una storia su Instagram. Qui ha spiegato: "Ci vuole rispetto, credo! Non si può sentire davvero! Anche se non fosse bella, non si dice, per rispetto mio e di Marco. Credo che ogni bimbo sia bello a suo modo. Credo che solo crescendo si possa dire questo. Per di più è una bambina così piccola. Comunque posso assicurare che lei ha dei lineamenti tanto belli che diventerà più bella di me. La cosa più importante è che glielo auguro con tutto il cuore. Spero possa essere la donna più felice del mondo". Sicuramente le sue parole colpiscono per lucidità in un momento in cui ha dovuto mantenere la calma e anche cercato di mandare un segnale importante verso chi sul web semina odio.

