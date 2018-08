MAI FIDARSI DI UNO SCONOSCIUTO/ Su Rai 2 il film con Cynthia Watros (oggi, 19 agosto 2018)

Mai fidarsi di uno sconosciuto, il film in onda su Rai 2 oggi, domenica 19 agosto 2018. Nel cast: Cynthia Watros, Brooke Nevin e Neil Barry, alla regia Alex Wright. Il dettaglio della trama.

il film drammatico in prima serata su Rai 2

NEL CAST CYNTHIA WATROS

Mai fidarsi di uno sconosciuto andrà in onda su Rai 2 a partire dalle 21.00 di oggi, domenica 19 agosto 2018. La pellicola è americana ed appartiene al genere drammatico, realizzata nel 2015 grazie alla regia di Alex Wright. Quest'ultimo ha curato inoltre il soggetto, mentre il cast vede alla guida l'attrice Cynthia Watros al fianco di artisti quali Brooke Nevin, Neil Barry, Mark Famiglietti, Olivia d'Abo e Victoria Bruno. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

MAI FIDARSI DI UNO SCONOSCIUTO, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

La trama di Mai fidarsi di uno sconosciuto segue da vicino le vicende di Katherine, una vedova che vive in California al fianco della figlia Emma. Quest'ultima ottiene il permesso da parte della madre di andare ad un party, ma durante il tragitto viene rapita e drogata. La ragazza viene quindi venduta nel mercato nero, mentre la Polizia è convinta che la sua sparizione sia legata ad un allontanamento volontario. Sarà Katherine a mettere in moto tutte le sue forze per scoprire che cosa sia successo alla figlia. Intanto, Emma conoscerà da vicino Milena, una ragazza a cui è stato riservato lo stesso destino, ma che è stata venduta dalla madre ed abusata ripetutamente. Le due ragazze si ritroveranno in seguito a condividere la stessa prigionia, nonostante Milena sia in realtà diventata nel tempo una trafficante che istruisce le diverse vittime rapite nel corso degli anni. Per riuscire a sopravvivere, Emma dovrà sottostare ad alcune regole severe e soprattutto a soddisfare i clienti che le verranno presentati per evitare che i suoi rapitori possano fare del male alla madre. Nel frattempo, Katherine continua a lavorare sodo nella speranza di poter salvare la figlia grazie all'aiuto inaspettato di Anna, sfuggita ai suoi aguzzini. Deciderà così di proporsi alla sua volta come cliente per salvare Courtney e raggiungere in seguito Emma, ma verrà catturata da Milena ed ai suoi aguzzini. Milena minaccerà quindi la donna di torturare la figlia se non le riferirà tutto ciò che ha riferito alla Polizia.

