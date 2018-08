Matteo Salvini e Frankie hi-nrg/ Rapper contro il ministro per il selfie a Genova ai funerali, lui: “Cretino!”

Matteo Salvini in occasione dei drammatici funerali di Stato, è stato ripreso mentre posava per un selfie. Il rapper Frankie hi-nrg mc l'ha pesantemente criticato.

19 agosto 2018 Valentina Gambino

Matteo Salvini risponde a Frankie hi-nrg mc

Matteo Salvini in occasione dei drammatici funerali di Stato, è stato ripreso mentre posava per un selfie. Il rapper Frankie hi-nrg mc l'ha pesantemente criticato. Nonostante il dolore per la terribile tragedia di Genova, non sono mancate le critiche. Dopo il crollo del Ponte Morandi, nella giornata di ieri c'è stato l'ultimo saluto alle vittime. Dalla serata nel frattempo, è incominciato a circolare uno scatto che ha fatto indignare il popolo del web, artisti compresi. Il ministro degli Interni Matteo Salvini, al termine delle esequie infatti, si è fermato tra la folla che lo attendeva, per fare un selfie con della gente rimasta lì per poterlo salutare. La fotografia "incriminata" è stata ripresa da Francesco Di Gesù, meglio nome come Frankie hi-nrg mc. Una breve didascalia ad accompagnare lo scatto condiviso: "I selfie, ai funerali di Stato. I selfie". Dopo la critica a Salvini, il post del musicista è stato condiviso oltre 10mila volte in pochissime ore. Tanti i commenti di critica contro il ministro, ma qualcuno ha anche pensato bene di difenderlo: "Fatemi capire bene... . Il Pd e Forza Italia si sono resi ridicoli per anni e hanno distrutto questo Paese, è l’unica cosa (vera o no) che interessa è questa c... del selfie ?!".

I funerali di Stato per l’ultimo saluto alle vittime del crollo del Ponte di Genova, hanno scaturito anche critiche. Il selfie di Salvini, ripreso dal rapper Frankie hi-nrg mc, ha creato numerosi commenti al seguito. “I selfie con i politici ai funerali delle vittime di Genova. Paese reale batte Black Mirror 6-0 6-0”, “Non sei Fedez in concerto ma sei il ministro a un funerale di Stato”, ha scritto un altro utente. Nel corso della serata, nel dibattito è intervenuta anche la deputata del Pd Alessia Morani, che su Twitter ha scritto: “Esiste ancora un confine tra rispetto e propaganda? Fino a che punto ci si può autocelebrare? Può essere così impunemente superato il limite della decenza?”. La replica di Matteo Salvini non si è fatta attendere. Direttamente da Marina di Pietrasanta, nell’ambito del Caffè della Versiliana, il ministro dell’Interno ha spiegato: “C’è un rapper cretino che fa polemica perché dice che con alcune persone ho fatto una foto quando oggi ero a Genova. Questa è l’estate in cui l’opposizione la fanno i rapper ed i cantanti. Sono orgoglioso di tutti gli abbracci che ho ricevuto anche oggi a Genova e a questi poveretti non rispondo neanche”.

