Maurizio Costanzo Show/ La replica su Rete4: ecco tutti i personaggi resi famosi dal programma (19 agosto)

Maurizio Costanzo Show, ecco le anticipazioni: la trasmissione torna in replica su Rete4 anche nella giornata di oggi, domenica 19 agosto 2018, tutte le info.

19 agosto 2018 Valentina Gambino

Maurizio Costanzo Show, replica su Rete4

Questa sera su Rete4, torna il “nuovo” appuntamento in replica con Il Maurizio Costanzo Show. La trasmissione condotta dal giornalista romano, ha visto salire sul palcoscenico del teatro, i personaggi più importanti dello spettacolo, della cultura e della politica italiana. Da premi Nobel, musicisti, scrittori fino ad arrivare alla gente comune. Molto clamore hanno destato le campagne contro la mafia, così come le denunce ed i drammatici fatti di cronaca nera. La trasmissione nel corso degli anni, è andata spesso in onda nella versione “Uno contro tutti”, in cui un unico ospite presente sul palcoscenico, doveva rispondere alle domande irriverenti e talvolta antipatiche di una ventina di giornalisti e opinionisti seduti nelle prime file del teatro. Grazie al Maurizio Costanzo Show hanno trovato il successo moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui: Francesco Baccini, Lello Arena, Enrico Brignano, Gioele Dix, Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Dario Vergassola, Stefano Nosei, David Riondino, Claudio Bisio, Daniele Luttazzi, Alessandro Bergonzoni, Gianni Fantoni, Nik Novecento, Marco Carena, Valerio Mastandrea, Ricky Memphis, Walter Nudo, Platinette, Giampiero Mughini, Vittorio Sgarbi, Joe Schittino, Willy Pasini, Afef Jnifen.

Proseguono le repliche

Proseguono le fortunate repliche su Rete4 del Maurizio Costanzo Show. Il programma tornerà anche durante la prossima stagione e nel frattempo, potete intrattenervi anche questa domenica, con tutti i personaggi che hanno reso importante la passata stagione televisiva. Si riapre il sipario della trasmissione più seguita e attesa della televisione italiana, nella seconda serata di oggi. Il salotto mediatico è nato nel 1982 che è riuscito a raccontare l’Italia con oltre 4.422 puntate e che da 36 anni tiene compagnia a tanti telespettatori. Ma qual è il segreto del successo del programma? Maurizio Costanzo si è inventato la formula del talk e di conseguenza anche la composizione che ha preso il nome di infotainment, un perfetto mix tra informazione e intrattenimento. Ad accompagnare Costanzo sul palcoscenico del teatro, anche la simpaticissima Zago Band che sottolineerà in musica i racconti, le immagini e lo spettacolo che vedremo in onda questa sera in replica. La trasmissione nasce da un’idea di Maurizio Costanzo e Alberto Silvestri scritto con Pierluigi Diaco e Gabriele Parpiglia.

Maurizio Costanzo Show, in replica anche stasera

Maurizio Costanzo Show, torna in replica su Rete4 anche oggi, domenica 19 agosto 2018. Lo spettacolo prodotto da Fascino P.g.t per Mediaset, vede la regia di Valentino Tocco, uno degli storici cameraman del programma. "Maurizio rappresenta un marchio della rete. Solo lui, Maestro del piccolo schermo, è capace di raccontare gli aneddoti e le storie dei personaggi che hanno fatto la storia del cinema", queste le parole del direttore di Iris, Marco Costa. Proprio lui infatti, aveva mandato in onda una puntata speciale dello show in occasione dei dieci anni della sua rete. Il programma potrà essere seguito – come sempre – anche in “diretta” attraverso il portale di Mediaset.it. Scaricando anche l’applicazione ufficiale, si potrà vedere la puntata perfino in mobilità, su dispositivi mobili di ultima generazione e disponendo di una connessione dati sufficiente per il carico streaming.

