OCHIO A QUEI DUE/ Su Canale 5 il film con Ezio Greggio (oggi, 19 agosto 2018)

Occhio a quei due, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 19 agosto 2018. Nel cast: Ezio Greggio, Enzino Iacchetti, alla regia Carmine Elia. La trama del film nel dettaglio.

19 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia nel pomeriggio di canale 5

NEL CAST ENZINO IACCHETTI

Occhio a quei due, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 19 agosto 2018 alle ore 16,15. Il film vide la sua premiere televisiva nel 2009, dove raccolse diversi consensi per una commedia in loro stile, surreale e dispettosa. Alla regia di 'Occhio a quei due' Carmine Elia, puledro di razza della scuderia di casa, da sempre dietro le telecamere di serie televisive Mediaset di grande successo televisivo come 'San Pietro', 'Maria Goretti' e tante altre. Ezio Greggio ed Enzino Iacchetti sono la coppia di poliziotti protagonista della commedia. Greggio assaggiò tempo prima il grande schermo demenziale con pellicole dirette da Mel Brooks, Iacchetti pure ma con la sua dolce vena ironica di personaggio minimalista e surreale, però pronto a sferrare il colpo fatale, quindi nessuno è in realtà spalla dell'altro. Con loro la bella slovacca Antonia Liskova, debuttante di lusso nel film diretto e interpretato da Carlo Verdone 'C'era un cinese in coma', il primo di una serie davvero cospicua di pellicole. Ma ecco adesso nel dettaglio la trama del film.

OCCHIO A QUEI DUE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Giuseppe "Beppe" Di Natale (Ezio Greggio) e Edo Marchini (Enzo Iacchetti), sono una coppia di poliziotti apparentemente male assortiti dal loro comando. Diversi nel carattere, sempre in contrasto, mai veramente d'accordo sulle strategie investigative, uniti per forza e non per amore professionale congiunto, i due poliziotti saranno obbligati a collaborare nella risoluzione di un crimine. Per questi motivi, cioè dovuti alle loro divergenze, nel collaborare saranno però obbligati a compiere un passo uno verso l'altro, imparando reciprocamente tecniche ed astuzie, conoscendosi un po' di più e meglio, e la reciproca conoscenza metterà in luce aspetti caratteriali di ognuno di loro che mai avrebbero immaginato Quando una sinergia migliora la personalità, questo è il frutto del loro essere coppia investigativa. Edoardo è più scaltro, con una vita un po' difficile, divorziato da Carla dalla quale ha un figlio, dedito all'azione mentre Beppe è un agente da ufficio, burocrate e avvezzo al disbrigo di pratiche amministrative e compilazione di verbali. Si compensano sia nei caratteri che nell'uso reciproco delle strategie. Edoardo poi, durante l'inchiesta, scopre che Beppe è infelice e viene assistito dall'ex moglie Carla, psicologa e analista del collega. Insomma, in questa vicenda umana troverà posto anche l'investigazione di un crimine che sarà brillantemente risolto.

