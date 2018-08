PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 19 agosto 2018: Pesci irrequieti, gli altri segni?

Oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele, oggi domenica 19 agosto 2018, previsioni segno per segno: i Pesci hanno bisogno di prendere le cose con calma, Capricorno periodo di transito, gli altri?

19 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 19 AGOSTO 2018

Andiamo ad analizzare l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele segno per segno. Lo Scorpione vive stelle ottime, qualcuno fa grandi progetti e si dà un limite di tempo, solitamente un anno, per iniziare una nuova attività. Chi ha un affitto molto alto negli ultimi mesi ha dovuto veramente fare i salti mortali per andare avanti. Le spese sono state maggiori ma a breve ci sarà una buona novità. Molti tra dicembre e gennaio cambieranno gruppo o ruolo. Il Sagittario non deve fare cose che non desidera perché anche se quando si trova sotto pressione sottosta molto di più alle cose, in altri casi si ribella. La domenica è favorevole agli incontri, all'amore e alle relazioni. Non sottovalutate quello che capita ora e si deve mettere in luce anche la passione che si prova per una persona. Presto potrebbero arrivare delle novità da considerarsi davvero molto interessanti anche in vista del futuro.

PESCI OBBLIGO DI CALMA, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e soffermiamoci sui segni che vengono considerati né carne né pesce. Il Cancro vive una fase che si può considerare di revisione. Alcuni sono stanchi e proprio per questo devono fare maggiora attenzione anche ai minimi particolari. Presto potrebbe arrivare una svolta decisamente interessante. Il Capricorno è in un periodo invece che si può specificare essere di transito, con cose che accadono ma alle quali non bisogna dare un peso serio. Saturno è in transito nel segno e questa non è una bella notizia perchè può indicare come ci siano dei debiti in crescita che non si sa come pagare. I Pesci invece devono mantenere la calma per evitare di ritrovarsi a vivere alcune situazioni da considerarsi non troppo facili da gestire. Ora è il momento di prendere la propria vita in mano e allontanare tutte quelle che possono considerarsi delle complicazioni.

CIELO IDEALE PER I GEMELLI, TOP E FLOP

Ora invece è il momento dei segni che si possono considerare top e flop per la giornata di oggi. Questo è un cielo tra i nati sotto il segno dei Gemelli ideale per chi cerca amori part-time o piccole soddisfazioni. E' una giornata decisamente sottotono con solo questa gratificazione da prendersi, cosa che però potrebbe mettere in difficoltà anche qualche persona. Non ci si deve dare la zappa sui piedi per i Vergine e in questa giornata sarà meglio cercare di non fare troppo. In questa domenica qualcuno si sente male oppure ha avuto un momento di debolezza all'inizio del mese e deve ancora recuperare. Si tratta di una domenica splendida per i nati sotto il segno dell'Ariete che riescono ad ottenere dei successi personali davvero molto interessante. Presto si potrà finalmente svoltare, ma servirà per farlo raggiungere dei risultati da potersi considerare davvero molto importanti già da subito.

