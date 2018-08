PARADISO AMARO/ Su Rai 3 il film con George Clooney (oggi, 19 agosto 2018)

Paradiso amaro, il film drammatico in onda su Rai 3 oggi, domenica 19 agosto 2018. Nel cast: George Clooney, Shailene Woodley e Judy Greer, alla regia Alexander Payne. La trama.

il film drammatico in prima serata su Rai 3

NEL CAST ANCHE SHAILENE WOODLEY

Paradiso amaro è la proposta di Rai 3 per la sua prima serata di oggi, domenica 19 agosto 2018. La proiezione avverrà attorno alle 21.20, per una pellicola del 2011 diretta da Alexander Payne. Il genere è commedia e drammatico e si basa su un romanzo scritto da Kaui Hart Hemmings, dal titolo Eredi di un mondo sbagliato. La sceneggiatura è invece dello stesso Payne al fianco di Jim Rash e Nat Faxon, mentre il cast è guidato da George Clooney. Al suo fianco troviamo inoltre attori come Shailene Woodley, Judy Greer, Robert Forster, Nick Krause, Matthew Lillard, Rob Huebel, Amara Miller, Grace A Cruz, Mary Birdsong, Kim Gennaula, Patricia Hastie e Beau Bridges. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

PARADISO AMARO, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

La trama di Paradiso amaro si concentra su Matt King, erede di una ricca famiglia delle Hawaii e considerato del tutto distante dalla famiglia, sia nei confronti della moglie Elizabeth sia verso i figli. La sua vita cambia in modo drastico quando la consorte rimane travolta in un incidente in mare e cade in coma senza potersi risvegliare. Matt deve quindi fare di tutto per riuscire ad avvicinarsi a Alexandra e Scottie, le due figlie, subendo al tempo stesso i continui rimproveri da parte del suocero. Anche se la situazione è drammatica, Matt non riesce a darsi pace per quanto accaduto ad Elizabeth ed all'idea di averla persa. Grazie ad Alexandra, scopre in seguito che in realtà la moglie non era la donna che credeva. Elizabeth aveva infatti un'amante da tempo, ma Matt deve concentrarsi anche sugli affari e sulla possibile vendita delle proprietà di famiglia. Il testamento biologico imporrà in seguito al protagonista di staccare la spina alla moglie. Matt decide quindi di fare un ultimo tentativo di regalare un momento di pace alla donna, scegliendo di mettersi in contatto con il suo amante. Solo allora scoprirà che Brian Speer è direttamente collegato con la vendita dei terreni.

