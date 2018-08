POLIZIOTTI FUORI-DUE SBIRRI A PIEDE LIBERO/ Su Italia 1 il film con Bruce Willis (oggi, 19 agosto 2018)

Poliziotti fuori - Due sbirri a piede libero, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 19 agosto 2018. Nel cast: Bruce Willis e Tracy Morgan, alla regia Kevin Smith. Il dettaglio.

il film d'azione in prima serata su Italia 1

NEL CAST ANCHE TRACY MORGAN

Poliziotti fuori - Due sbirri a piede libero è una pellicola datata 2010 diretta dal bravo Kevin Smith regista a stelle e strisce che ha avuto ai suoi ordini durante le riprese attori del calibro di Bruce Willis, Tracy Morgan e Seann William Scott. La pellicola ascrivibile al genere dei film d'azione con connotazioni poliziesche è stata sceneggiata a quattro mani da Robb Cullen e Mark Cullen, due invece le case di produzione (Warner Bros. Pictures, Marc Platt Productions) esse si sono affidate alla Warner Bros distribution per la distribuzione italiana. Il film che non è ascrivibile al prime televisive essendo stato programmato diverse volte sui piccoli schermi italiani, esso andrà nuovamente in onda questa sera su Italia 1. Ma ecco adesso nel dettaglio la trama del film.

POLIZIOTTI FUORI - DUE SBIRRI A PIEDE LIBERO, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

La pellicola si basa sulla vita di due poliziotti che partendo da una banale indagine si ritrovano a dipanare un'intricata matassa legata al grande crimine organizzato. I due non sono avvezzi ad operare con metodi regolari e quando la ricerca di un cimelio sportivo, una rara figurina di baseball del 1952, li porta sulle tracce di un grosso riciclaggio di moneta non ci pensano due volte a contravvenire agli ordini dei propri superiori per arrestare i colpevoli. Nell'indagine si innesta Gabriella (interpretata dalla brava Ana de la Reguera) una conturbante e bella ragazza spagnola che non riesce a far concentrare i detective con la sua bellezza. Risalendo con metodi poco ortodossi nell'indagine e facendosi finanche aiutare da un ladro professionista i due detective mettono le mani su un ingente somma di dollari rubati. Quali i pensieri quando essi capiscono che potrebbero in maniera "accidentale" arricchirsi con quei soldi. Jimmy e Paul hanno entrambi grossi problemi a livello familiare e quella che potrebbe essere un appropriazione indebita li porta a riflettere sul fatto che potrebbero finanche cambiare la loro esistenza per sempre. Alla fine anche grazie ai consigli di un amico, che nella vita è un ladro professionista, i due ritrovano la retta via, una via che li porterà a risolvere il caso e a fargli avere almeno per un giorno la stima dei loro superiori. Il finale è dedicato al risolvimento dei problemi familiari dei due poliziotti, con quelli che sono gli sbirri che alla fine capiscono di aver fatto la cosa giusta sconfiggendo e non alleandosi con il crimine organizzato.

© Riproduzione Riservata.