Paolo Bonolis/ Il successo e la vita con Sonia Bruganelli lontani dal gossip: “Ci nascondiamo bene…”

19 agosto 2018 Valentina Gambino

Intervistato per La Gazzetta del Mezzogiorno. Dopo circa 40 anni di televisione, il prossimo 29 agosto riceverà a Vico del Gargano un premio speciale per la comunicazione nell'ambito del Premio Gargano di Giornalismo Vincenzo Afferrante, intitolato all'ex corrispondente della Gazzetta e ideato dal figlio Michele Afferrante, autore televisivo e radiofonico di trasmissioni di successo, molte proprio di Bonolis, come il Festival di Sanremo e Il senso della vita. Si parte parlando proprio della lingua italiana: "L'italiano sta diventando una lingua fatta di segni primitivi, mortificata dal gergo del web. Sì, il problema riguarda anche alcuni conduttori che non trovano le parole giuste perché hanno difficoltà ad essere se stessi e ricorrono ad un linguaggio accademico, affettato, uguale a quello degli altri", racconta il conduttore.

Successivamente Paolo Bonolis, parla proprio del suo utilizzo di internet, ed anche di quello che ne fanno i figli: “Mia moglie ed io proviamo a costruire in loro anche un'anima analogica... Io ad esempio non amo i social, ho dovuto aprire un profilo Facebook soltanto perché ce rierano tanti falsi con il mio nome e quando ho chiesto alla Polizia postale di chiuderli mi hanno spiegato che potevano farlo se io avessi aperto un Fb autentico". Sonia Bruganelli e lui, si tengono sempre lontani dal gossip, come ci riescono? "Ci nascondiamo bene... Se uno non vuole che si parli di lui, non si parla di lui, comunque ho sempre pensato che alla gente non interessasse nulla di cosa faccio nella mia vita privata”. A parte i consueti programmi di successo, sogna anche di fare altro: "Sì, vorrei lare altro. Se completate le trasmissioni già in calendario avrò le energie necessarie e chi spende avrà voglia di finanziare nuove idee, farò qualcosa di diverso. Quando ho proposto programmi insoliti e differenti hanno avuto successo, quindi seguirò questa strada”. E su Luca Laurenti dice: “Con lui un legame di amicizia fortissimo".

