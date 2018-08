Rocco Siffredi e la moglie Rosa Caracciolo/ “Mi disse che l’annoiavo a letto”: vero affronto per il pornodivo!

Rocco Siffredi e la moglie Rosa Caracciolo: le nuove confessioni intime del re del porno e l'affronto subito dopo appena sei mesi di matrimonio con la bella ungherese!

19 agosto 2018 Emanuela Longo

Rocco Siffredi, il re del porno, non ha mai nascosto il suo amore per Rosa Caracciolo, la donna con la quale è sposato da ormai 25 anni e dalla quale ha avuto due figli. Nonostante i momenti di difficoltà, spesso comuni ad ogni coppia, Siffredi e l’ex attrice hard ungherese sono comunque riusciti a salvare il loro matrimonio ed a superare anche le pesanti crisi dovute ai tradimenti di lui. In una recente intervista rilasciata a Libero, Rocco ha dimostrato ancora una volta di non avere alcun imbarazzo nel trattare tematiche spesso delicate e intime come il sesso con la moglie. E così, ecco che arriva una nuova confidenza a luci rosse relativa al rapporto con Rosa. Siffredi e la Caracciolo erano marito e moglie da appena sei mesi e nonostante il grande feeling nell’intimità lei gli rivelò di avere l’impressione di fare “una seduta di fitness” ogni volta che erano a letto, senza tuttavia riuscire a raggiungere l’apice del piacere. Un vero e proprio affronto per uno come Rocco: “Contraddire una pornostar come me dicendo 'mi annoio'? Una botta pazzesca, e da lì ho capito che anch'io dovevo assecondarla di più”, ha commentato.

ROCCO SIFFREDI E LA MOGLIE: UNA DONNA INTELLIGENTE

Nella nuova intervista intima a Rocco Siffredi, il celebre divo del porno ha anche voluto dare i suoi consigli su come diventare un perfetto amante, rispettando sempre la propria partner. “Più grande ce l'hai e meglio lo devi usare, puoi far male. Invece un amante deve dar piacere, essere generoso”, dice. Dei numerosi tradimenti, la bellissima moglie ne è sempre venuta a conoscenza ma come spiega lo stesso attore, è stata “intelligente”. “Sa che purtroppo l'ho tradita con delle prostitute. Se sei uno abituato a fare sesso tutto il giorno, diventa quasi un bisogno fisiologico. Anzi di più: una vera e propria droga”, ammette Siffredi. Lo stesso non ha mai nascosto la sua dipendenza dal sesso. Rocco racconta di aver fatto film a luci rosse fino ai suoi 40 anni, poi ha smesso per un paio di anni ma sono sopraggiunti i problemi. “Ma mia moglie è intelligente, sa chi sono e che ho scelto il porno perché volevo far sesso. Diverso sarebbe se io avessi una relazione con una donna”, ha aggiunto.

