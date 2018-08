SIXTEEN CANDLES - UN COMPLEANNO DA RICORDARE/ Su Italia 1 il film con Molly Ringwald (oggi, 19 agosto 2018)

Sixteen Candles - Un compleanno da ricordare, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 19 agosto 2018.

19 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia nel pomeriggio di Italia 1

NEL CAST ANCHE MICHAEL SCHOEFFLING

Sixteen Candles - Un compleanno da ricordare, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 19 agosto 2018 alle ore 16,30. 'Sixteen Candles - Un compleanno da ricordare' è una commedia scritta, sceneggiata e diretta nel 1984 da John Hughes regista newyorkese con la passione del cinema, cresciuto all'ombra degli studios di Manhattan e di Hollywood, direttore di film apprezzati come 'Un biglietto in due', 'Io e zio Buck', 'La donna esplosiva'. 'Sixteen Candles - Un compleanno da ricordare' è il suo debutto e fu subito successo, merito anche di un cast apprezzabile nel quale Molly Ringwald fu la diretta protagonista. Assieme a lei troviamo un giovane Michael Schoeffling, allora quasi esordiente, promettente ma meno fortunato nel corso della sua tutto sommato sufficiente carriera nel cinema. 'Sirene' è forse il film migliore da tutti i punti di vista, il suo 'canto del cigno' artistico. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SIXTEEN CANDLES - UN COMPLEANNO DA RICORDARE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Ginny sta per sposarsi, immaginate quindi i ferventi preparativi che vedono coinvolta tutta la famiglia, l'organizzazione della cerimonia, le damigelle da invitare, gli ospiti da invitare, i regali, insomma, un matrimonio con tutti i crismi. Ma all'ombra di questo evento felice nessuno si accorge che Samantha "Sam" Baker, la sorella minore di Ginny, sta per raggiungere anch'essa un traguardo importante e il suo sedicesimo compleanno viene offuscato dal matrimonio lasciandole l'amaro in bocca. Nessuno sembra veramente accorgersi di lei, motivo per il quale, quasi come beffa del destino, per concedere ai nonni in arrivo per il matrimonio della sorella di poter dormire comodamente in un letto, Sam si troverà relegata a dormire per diversi giorni sul divano. Anche con gli affari di cuore le cose non vanno per il meglio e la sua infatuazione per Jake Ryan rischia di rimanere sopita dal suo cuore di adolescente cui sembra nessuno porga orecchio. Tranne un ragazzo, Ted, un 'geek' della sua scuola che al contrario di tutti adora Sam e forse sogna qualcosa di più eppure, proprio per amore, aiuterà Sam a mettersi in mostra davanti a Jake il quale, finalmente, si accorge della ragazza e proprio durante l'occasione della celebrazione delle nozze della sorella, le manifesta che il suo amore è ricambiato, dando inizio ad una cotta adolescenziale con i fiocchi.

