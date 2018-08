SLEUTH-GLI INSOSPETTABILI/ Su Rai Movie il film con Michael Caine (oggi, 19 agosto 2018)

Sleuth - Gli insospettabili, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 19 agosto 2018. Nel cast: Michael Caine e Jude Law, alla regia Kenneth Branagh. La trama del film nel dettaglio.

il film drammatico in prima serata su Rai Movie

NEL CAST JUDE LAW

Sleuth - Gli insospettabili andrà in onda nella prima serata di Rai Movie di oggi, domenica 19 agosto 2018, a partire dalle 21.10. Si tratta di una pellicola del 2007 diretta da Kenneth Branagh ed allo stesso tempo remake del film del '72 Gli insospettabili, diretto da Joseph L Mankiewicz. Del genere drammatico, il film si ispira inoltre alla piece teatrale di Anthony Shaffer e vanta musiche a cura di Patrick Doyle. Il cast vede invece la presenza di Michael Caine e Jude Law per il ruolo dei due protagonisti Andrew e Milo. Appaiono inoltre artisti in ruoli minori, come Harold Pinter, Carmel O'Sullivan e Kenneth Branagh. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

SLEUTH - GLI INSOSPETTABILI, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

La trama di Sleuth - Gli insospettabili segue da vicino l'incontro fatale fra Milo Tindle, amante di un'arredatrice di interni con cui convive da qualche tempo, ed Andrew Wyke, il marito di Maggie ed allo stesso tempo un romanziere di successo di Londra, che ha deciso di vivere in completa solitudine. Milo decide infatti di incontrare il presunto rivale su ordine dell'amante, che vuole finalmente chiedere il divorzio in seguito ai 14 anni di vita coniugale trascorsi insieme. Andrew tuttavia non è un personaggio semplice e mite e non accetta di uscire sconfitto da un dialogo che ben presto spinge i due ad una battaglia verbale senza alcuna esclusione di colpi. Sia Andrew che Milo sono infatti due uomini estremamente intelligenti, in grado di fare leva sull'inganno. Una dote che Milo ha imparato grazie al lavoro di attore. Nonostante la richiesta di firmare le carte del divorzio, Andrew si ritroverà molto presto interessato più al gioco mentale con l'amante della moglie, riuscendo a trascinarlo in una serie di azioni che fanno parte del suo piano per vendicarsi di Maggie.

