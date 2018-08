Temptation Island Vip/ Coppie in partenza: ultimi movimenti del cast prima dell'inizio

19 agosto 2018 Anna Montesano

Temptation Island Vip

Ormai inizia a prendere forma l'intero cast della primissima edizione di Temptation Island Vip. È carica Simona Ventura, che su Instagram ha postato le foto delle coppie che parteciperanno e ha ricordato al pubblico che il primo appuntamento del reality è previsto per martedì, 11 settembre, in prima serata su Canale 5. Le coppie sono ormai già note - Valeria Marini e Patrick Baldassarri, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, Fabio Esposito e Macella Esposito - ma inizia a prendere forma anche il cast dei tentatori. Sono certi nel cast Davide Rossi, figlio del cantante Vasco, e Melissa Castignoli, ex di Balotelli. Il portale Altro Spettacolo ha però svelato che nel cast dovrebbero esserci anche gli ex tronisti Manuel Vallicella, Andrea Offredi e Andrea Cerioli.

LE COPPIE IN PARTENZA

E non sono gli unici nomi spuntati nelle ultime ore. Stando alle ultime indiscrezioni, potrebbero anche esserci Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia La Notizia, Jeremias Rodriguez (che pare abbia fatto il provino ma che nelle ultime ore è stato associato a un nuovo flirt) e Mariana Falace, concorrente del Grande Fratello 15. Intanto, i protagonisti pare siano in partenza. Sui social di Stefano Bettarini, nelle ultime ore, sono apparse le immagini della fidanzata, Nicoletta Larini, intenta a preparare le valigie per quella che pare essere una lunga permanenza. Quale se non quella all'Is Morus Relais in Sardegna?

