Ultimo, L'occhio di falco - serie TV con Raoul Bova/ Anticipazioni prima puntata 19 Agosto (Replica)

Ultimo, L'occhio di falco: la serie TV con Raoul Bova, torna in replica su Canale 5. Ecco di che parla il nuovo capitolo e tutte le prime anticipazioni sulla trama in onda oggi.

19 agosto 2018 Valentina Gambino

Su Canale 5 questa sera, domenica 19 agosto 2018, andrà in onda la “nuova” puntata di Ultimo. La serie con protagonista Raoul Bova, verrà riproposta con il quarto capitolo della saga ispirata alla storia di Sergio De Caprio, l'ufficiale dei carabinieri famoso per aver arrestato nel 1993 il capo supremo della cupola mafiosa, Totò Rina. Questa volta l’attore romano, che interpreta da sempre il ruolo del capitano, dovrà vedersela con la 'ndrangheta e la nuova frontiera dei traffici criminali: lo smaltimento illegale di rifiuti tossici. Il film tv, trasmesso in due puntate da Mediaset, si sofferma anche sulla articolata avventura giudiziaria che ha interessato il carabiniere in seguito all'arresto del boss della mafia. Ultimo è stato rinviato a giudizio dalla procura di Palermo e poi prosciolto dall'accusa di favoreggiamento nei confronti di Cosa Nostra, per la mancata perquisizione del covo in cui si occultava il capo dei capi. La miniserie racconta anche lo smantellamento del Crimor, il reparto speciale dei Ros di cui Ultimo lavorava.

Ultimo, dopo avere lavorato nel reparto speciale dei Ros, è stato trasferito al Nucleo Operativo Ecologico dell'arma dei carabinieri, occupandosi di crimini legati all'ambiente. Proprio da questo ufficio nella periferia nell'agro Pontino, il capitano preparerà il suo nuovo gruppo e creerà un database dei crimini ambientali che da anni uccidono ed intossicano la nostra terra, causando gravissime malattie dagli esiti spesso gravi e mortali. Il titolo di questo quarto capitolo fa proprio riferimento alla presenza di un falco, simbolo di indipendenza e vigore, che richiama la figura del giudice Giovanni Falcone, simbolo della lotta alla criminalità organizzata e la mafia. L’appuntamento con la miniserie Ultimo è quindi fissato per questa sera, a partire dalle prima serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset con Raoul Bova. La puntata potrà essere vista anche in “diretta” streaming tramite il portale ufficiale e la relativa applicazione per dispositivi mobili.

