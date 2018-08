Uomini e Donne/ Alessia Messina torna a parlare di Amedeo Andreozzi: "Sognavo la favola ma.." (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Alessia Messina torna a parlare di Amedeo Andreozzi dopo la rottura: "Ci siamo anche rivisti, tuttavia...."

19 agosto 2018 Anna Montesano

Alessia Messina e Amedeo Andreozzi

Sono trascorsi rmai alcuni anni dall'avventura di Alessia Messina a Uomini e Donne. L'ex corteggiatrice scese le famose scale di Canale 5 per corteggiare Amedeo Andreozzi che alla fine la scelse. Il loro amore ha superato anche le difficoltà di Temptation Island, poi però la loro storia si è conclusa. Oggi entrambi hanno un nuovo amore e Alessia, intervistata per Uomini e Donne Magazine, torna a parlare di Amedeo e del suo percorso nel dating show. "Io non rinnego nulla e rifarei tutto da capo, Uomini e Donne mi ha regalato tanto, soprattutto dal punto di vista umano. - racconta la Messina, che aggiunge - Amedeo non era la persona giusta per me. Con il tempo ho capito anche io, in fondo, che non ero così coinvolta come credevo. Né io né lui nella vita reale eravamo adatti l’uno all’altra."

L'ULTIMO INCONTRO TRA AMEDEO E ALESSIA

Alessia Messina racconta che la rottura è stata causata in particolare da modi di pensare e desideri differenti: "Io sono sempre stata serena perché non ho mai giocato d’astuzia o finto. Amedeo era proiettato sul lavoro e io invece, forse con un pizzico di ingenuità di troppo, sognavo la favola. Tutto qua." E continua: "Avevo sempre seguito Uomini e Donne e volevo anche io il mio lieto fine, come quelle coppie che uscite dal programma si sono sposate o hanno avuto figli. Purtroppo poi non ci siamo innamorati." Dopo la rottura hanno avuto però ancora modo di incontrarsi; l'ultimo incontro è stato di circostanza: "Risale al matrimonio di Alessandra De Angelis. Ci siamo salutati perché non c’è rancore, ma nulla di più. Se ci fossimo conosciuti al di fuori del programma non credo saremmo durati neanche un mese: abbiamo idealizzato un sentimento."

© Riproduzione Riservata.