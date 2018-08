Uomini e Donne/ Tina Cipollari contro Giorgio Manetti: il cavaliere nella bufera! (Trono Over)

19 agosto 2018 Anna Montesano

Giorgio Manetti, Uomini e donne

Sono anni ormai che Tina Cipollari manifesta la sua grande simpatia per Giorgio Manetti. L'opinionista si è sempre schierata dalla parte del noto cavaliere del trono Over di Uomini e Donne nelle sue dispute con Gemma Galgani, accusando sempre quest'ultima di aver sbagliato nei suoi riguardi e di fare la vittima. Tuttavia, le cose potrebbero essere davvero cambiate. Nell'ultima puntata di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha lasciato tutti senza parole sancendo con un bello la pace con la sua acerrima nemica, Gemma. Una vera svolta per il trono Over, che da anni ormai ha inizio con le loro diatribe, che spesso hanno dato vita a discutibili siparietti. Ma Tina, sancendo la pace con Gemma, potrebbe dare il via ad un nuovo capitolo che potrebbe vederla opposta proprio a Giorgio Manetti. L'indiscrezione a riguardo è stata lanciata dal settimanale Nuovo in edicola questa settimana.

TINA CONTRO GIORGIO MANETTI. ECCO PERCHÈ

"Anche la pazienza della Cipollari è arrivata al punto di non ritorno - si legge sul settimanale diretto da Riccardo Signoretti - Tina ha sempre avuto poca sintonia con i personaggi che tirano troppo la corda e allungano il brodo pur di rimanere davanti alle telecamere senza voler davvero conoscere la persona giusta per una love story. E George finora, non ha mai dato la sensazione di cercare realmente l'anima gemella". Un comportamente del quale pare si sia accorta anche colei che l'ha sempre protetto dalle critiche, Tina, tanto da cambiare totalmente idea su di lui. E questo anche perché, secondo molti, avrebbe utilizzato il mezzo televisivo "per fare pubblicità al suo libro autobiografico". Insomma, le cose per Giorgio non sembrano andare per il meglio. Vedremo come si evolverà la situazione.

