Wanda Nara opinionista, Tiki Taka/ Non solo moglie e agente di Icardi, Brandi "non sarà soubrette alla Belen"

Wanda Nara, nuova opinionista Mediaset di Tiki Taka: l'accordo annuale e le parole del direttore di Sport Mediaset sul ruolo che svolgerà nel programma di Pardo.

19 agosto 2018 Emanuela Longo

Wanda Nara (Instagram)

Non solo moglie ed agente dell'attaccante dell'Inter Mauro Icardi. L'argentina Wanda Nara si rinnova ancora una volta diventando ora anche opinionista tv per la trasmissione Tiki Taka. Con la ripartenza della nuova stagione di Campionato di Serie A, anche le reti Mediaset si preparano alla nuova stagione televisiva sportiva. Per Wanda Nara, la presenza in un studio tv segnerà il suo esordio sul piccolo schermo italiano in qualità di opinionista sportiva, prendendo ufficialmente il posto di Melissa Satta che lascia la trasmissione condotta da Pierluigi Pardo. Tiki Taka con Wanda Nara andrà in onda a partire dal prossimo 3 settembre nella seconda serata di Italia 1 e per Alberto Brandi, direttore di Sport Mediaset, quello della moglie di Icardi rappresenta a tutti gli effetti "un acquisto molto importante". Brandi ha spiegato in una intervista a Corriere.it da dove sarebbe nata l'idea di portare Wanda Nara a Mediaset: "È sempre stato un pallino, avremmo voluto coinvolgerla per il Mondiale", confida. "Wanda ha mostrato grande disponibilità, era incuriosita dalla possibilità di un rapporto continuativo. Tiki Taka le è subito interessato. Siamo curiosi di vedere come andrà, è una ragazza intelligente e pronta alla sfida", aggiunge.

WANDA NARA, LE TRATTATIVE E L’ACCORDO CON MEDIASET

Non aspettiamoci però di vedere una Wanda Nara in versione soubrette alla Belen Rodriguez. Il suo ruolo a Tiki Taka, assicura ancora il direttore Brandi, sarà esclusivamente quello di opinionista sportiva: "Wanda è una sveglia, non ha peli sulla lingua, è un foglio bianco, dice quel che pensa e questo funziona. Capisce di calcio, lo vive ogni giorno". Nelle trattative, a quanto pare, non c'è stato lo zampino di Icardi poiché a Mediaset interessava solo ed esclusivamente la sua consorte. Wanda ha firmato un contratto annuale, giunto in un momento per lei importante. Se in Argentina infatti ha già raggiunto l'apice del successo, in Italia la bella Nara ha tutte le intenzioni di imporsi non solo come la moglie di Icardi. "Se ne dicono tante su di lei, ma è una donna di spettacolo, molto intelligente. L’abbiamo apprezzata dal primo colloquio e trovato l’intesa in una settimana", ha aggiunto Brandi. Nei giorni scorsi la stessa Wanda si era espressa pubblicamente su Instagram pubblicando una serie di scatti che annunciavano la sua presenza nel programma di Pardo e le parole del direttore di Sport Mediaset. In quella occasione ha voluto scrivere un post di ringraziamento in italiano: "Voglio ringraziare il direttore Alberto Brandi per le belle parole stese. Sono contenta di iniziare questo nuovo percorso lavorativo con Mediaset !!! E un ringraziamento anche a tutto lo staff che mi hanno accolta con tanto amore".

© Riproduzione Riservata.