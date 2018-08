YVES SAINT LAURENT/ Su Rete 4 il film con Pierre Niney (oggi, 19 agosto 2018)

Yves Saint Laurent, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 19 agosto 2018. Nel cast: Pierre Niney e Guillaume Gallienne, alla regia Jalil Lespert. Il dettaglio della trama.

il film biografico in seconda serata su rete 4

NEL CAST GUILLAUME GALLIENNE

Yves Saint Laurent è una pellicola autobiografica prodotta in Francia nel 2014 e diretta da Jalil Lespert, con il regista che si è basato su un soggetto scritto da Laurence Benaïm e sceneggiato da Marie-Pierre Huster e Jacques Fieschi oltre che dallo stesso regista. La pellicola che è stata prodotta dalla Wy Productions è stata distribuita nel nostro paese dalla Lucky Red Distribuzione. Buono il cast di attori, il ruolo principale, quello del noto stilista, è stato affidato a Pierre Niney, buona anche l'interpretazione di Guillaume Gallienne che ricopre il ruolo di Pierre. La pellicola non è ascrivibile alle prime televisive, essa andrà nuovamente in onda questa domenica 19 agosto su Rete 4 in seconda serata (ore 23.45). Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

YVES SAINT LAURENT, LA TRAMA DEL FILM BIOGRAFICO

Il film si basa sulla vita dello stilista francese Yves Saint Laurent, con l'uomo che a soli 21 anni viene chiamato a prestare i suoi servigi nella casa di moda riconducibile a Christian Dior. Nonostante la sua giovane età la prima collezione firmata dallo stilista riscuote un successo planetario e convince la dirigenza della casa di moda ad affidargli un incarico di grande responsabilità. Il giovane anche a causa della forte pressione psicologica alla quale è sottoposto cade in una sindrome depressiva, la malattia viene accentuata dalla chiamata alle armi e porta in dote il licenziamento dalla Dior. Non contento consapevole della propria creatività e deciso a sfondare nel mondo della moda internazionale, e appoggiato soprattutto dal suo futuro compagno Pierre, Yves Saint Laurent quando si ristabilisce fonda la sua casa di moda, un'azienda che gli consegnerà fama e successo. La pellicola scandaglia tutti i passaggi della vita dello stilista, soffermandosi sulla sua omosessualità, una condizione che sarà determinante per il suo successo, stante che l'uomo riesce a fondere il pragmatismo proprio del genere femminile con l'intuito maschile, il tutto supportato dal fiuto per gli affari del compagno Pierre. Lo spettatore sarà portato all'interno della mente di Yves Saint Laurent percependo a volte quella grandezza di spirito che lo porta ad anticipare i tempi, non solamente nella creazione di abiti alla moda ma anche durante l'osservazione degli eventi socio politici che caratterizzano il vecchio continente delle fine dello scorso millennio.

