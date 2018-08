7 chili in 7 giorni/ Su Rete 4 il film di Luca Verdone (oggi, 2 agosto 2018)

7 chili in 7 giorni, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 2 agosto 2018. Nel cast: Carlo Verdone, Renato Pozzetto e Silvia Annichiarico, alla regia Luca Verdone. Il dettaglio della trama.

Il film in seconda serata su Rete 4

CURIOSITÀ SULLA PRODUZIONE DEL FILM

Preparatevi ad una seconda serata piena di risate su Rete 4 dove viene trasmessa la commedia italiana del 1986 7 chili in 7 giorni. Diretta da Luca Verdone, la pellicola è stata scritta dallo stesso regista con Leonardo Benvenuti e Piero De Bernardi che hanno poi anche esteso la sceneggiatura. Una produzione dei fratelli Mario e Vittorio Cecchi Gori che hanno anche reso possibile la produzione del progetto con la casa cinematografica Cecchi Gori Group, la distribuzione è stata invece gestita dalla Columbia Pictures e dalla Cecchi Gori Distribuzione. Il montaggio è stato eseguito da Antonio Siciliano con le musiche di Pino Donaggio e la scenografia di Franco Velchi. Situazioni divertenti e due attori che hanno molti assi nelle loro maniche, '7 chili in 7 giorni' è una commedia esilarante che portò un ottimo incasso nel Gruppo Cecchi Gori. Al botteghino raccolse davvero tanto e il pubblico accorse numeroso nelle sale per assistere a questo fantastico esperimento nell'assemblare due geni della comicità e della satira sociale come Verdone e Pozzetto. Inizialmente doveva far parte del progetto anche Luciano de Crescenzo in modo da offrire le tre rappresentanze regionali italiane: il nord di Pozzetto, il centro di Verdone, il sud di De Crescenzo, ma l'attore napoletano non accettò.

NEL CAST RENATO POZZETTO

Questa sera, giovedì 2 agosto, su Rete alle ore 23,30 va in onda la commedia italiana del 1986 7 chili in 7 giorni, un film storico della risata moderna. Il marchio di fabbrica non sbaglia, la Checchi Gori Group, nella produzione congiunta di padre e figlio, concesse la regia di questa sceneggiatura divertente al fratello del protagonista, Luca Verdone, un regista parco nelle sue produzioni che però al suo debutto, nel nome di una famiglia devota a Cinecittà, amici d'infanzia di Christian de Sica e del padre, omaggiò il cinema d'antan del Dopoguerra con il documentario 'Antologia del neorealismo'. A Luca Verdone il documentario come genere piaceva ma nel cinema, oltre al nostro 7 chili in 7 giorni, lo ritroviamo pochi anni dopo con la pellicola del 1990 'La bocca', interpretata da Tahnee Welch, un'ottima attrice americana figlia della bellissima Raquel. Nel cast 7 chili in 7 giorni una coppia comica esplosiva determina tutta la verve della trama, Carlo Verdone e Renato Pozzetto (chi è spalla di chi non è dato a sapere), sono gli assoluti protagonisti e padroni della sceneggiatura. Non c'è molto da aggiungere alla carriera di due comici nati nella storia sia del cabaret (ciò vale soprattutto per Pozzetto, uno dei pionieri della comicità moderna assieme a Cochi Ponzoni nel circuito milanese del Derby). La loro carriera è costellata di successi, comici sì, ma sempre pronti a lasciare dietro di loro una scia di cinema vero rispetto alle commedie più semplici degli anni '90, per intenderci, lo stile 'Vanzina'. Assieme a Pozzetto e Verdone l'irriverente attrice napoletana Silvia Annichiarico, donna frizzante appartenente alla vecchia guardia di Renzo Arbore, protagonista con la sgangherata band del musicista/presentatore pugliese di quei grandi momenti televisivi che furono 'Quelli della notte' e 'Indietro tutta'. Ma adesso ecco la trama del film nel dettaglio.

7 CHILI IN 7 GIORNI, LA TRAMA DEL FILM

Alla fine degli anni '70, Alfio Tamburini e Silvano Baracchi (il primo è Carlo Verdone mentre il secondo è Renato Pozzetto), si laureano a fatica in medicina, due ragazzotti ai quali piace più il buon cibo e le belle donne piuttosto che la medicina applicata. I due si separano seguendo ognuno il proprio destino, Silvano diventa venditore di coadiuvanti per la coppia, quegli articoli erotici per vivacizzare la vita sotto le lenzuola ma, casualmente, si ritrovano dopo anni nel centro estetico di cui è proprietario Alfio, nel frattempo divenuto benestante grazie ai dimagrimenti, massaggi, la classica SPA degli anni '80. Succede che Alfio dimentica un politico importante nella sauna e i due lo ritrovano morto, Silvano, in nome della vecchia amicizia che li legava, propone all'amico di aiutarlo ad occultare il cadavere. L'uomo però non era morto ma solo svenuto e tutto finisce in una grossa risata. I due hanno però un'idea, sfruttare il casale di campagna della moglie di Alfio, Samantha, per proporre al pubblico una clinica per obesi sotto l'egida e slogan de '7 chili in 7 giorni', un luogo che si rivelerà per gli ospiti un vero lager di privazioni alimentari e torture fisiche tra ginnastica e massaggi.

