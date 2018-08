ALAN PALMIERI / Chi è? "È stata un'edizione straordinaria che ci ha impegnato tanto" (Battiti Live 2018)

Alan Palmieri torna alla guida di Battiti Live 2018 al fianco di Elisabetta Gregoraci: le soddisfazioni per un'edizione ricca di successo e di grandi artisti.

02 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Alan Palmieri

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, Alan Palmieri torna a condurre Battiti Live su Italia 1 al fianco della collega Elisabetta Gregoraci. Lui, che oltre ad esserne la voce ne è anche il direttore artistico, si dice molto soddisfatto della stagione di successo dello show di Radionorba e, intervistato dal sito Lifestyleblog.it, ammette di avere vissuto i recenti eventi con maggiore leggerezza che in passato: "L’ho vissuta meglio delle precedenti: più passa il tempo più cresciamo tutti quanti come organizzazione. Ci viene più facile curare determinati aspetti. Parlo per me, quest’anno è stato meglio conciliare la direzione artistica con la conduzione rispetto agli anni scorsi. Me ne sono accorto perché l'edizione è passata velocemente". Anche il rapporto con Elisabetta Gregoraci è migliorato con il passare del tempo e sicuramente, come ammette lo stesso Palmieri, può persino crescere nel corso dei prossimi anni.

I MAGGIORI SUCCESSI DELLA STAGIONE

Per quanto riguarda gli artisti protagonisti di Battiti Live 2018, Alan Palmieri è soddisfatto che si siano esibiti volti storici della musica italiana quali Loredana Bertè, tornata alla ribalta grazie al featuring con i Boomdabash e alla collaborazione con i produttori Takagi e Ketra, gli stessi che hanno collaborato con Giusy Ferreri in 'Amore e Capoeira' , uno dei più forti dell'estate 2018. Ma nei pezzi più forti dell'estate non mancano artisti nuovi, diventati grandi protagonisti della scena trap quali Ghali e Capo Plaza. Insieme a loro, il conduttore ricorda la presenza di J-Ax, che si è esibito in alcuni dei suoi brani più famosi, ma anche di Francesca Michielin, Irama, Biondo, Cristiano Malgioglio e molti altri. "Abbiamo chiuso con il remix di Felicità di Al Bano e Romina, penso sia stato il modo migliore per salutare l'edizione 2018. Siamo felici, è stata un'edizione straordinaria, che ci ha impegnato tanto, ma ci ha regalato tante belle emozioni", precisa Palmieri al sito di Radionorba.

IL RIPOSO DOPO IL BATTITI LIVE 2018

Le registrazioni del Battiti Live 2018 volgono al termine e Aldo Palmieri si prepara a trascorrere qualche giorno di vacanza. Non troppi però, perché è già tempo di pensare alla nuova edizione dell'evento organizzato da Radionorba. Intervistato dal sito Lifestyleblog.it, il conduttore ammette che una piccola pausa ci sarà: "Da lunedì vacanza fino a un certo punto, non ce la facciamo a staccare completamente fermi. Con Battiti sì... un po' di vacanza e poi ripensiamo all'edizione dell'anno prossimo". E considerando l'interesse che hanno mostrato gli italiani per questo evento nelle piazze, sicuramente ci sarà molto da fare per non deludere le aspettative: "Quando le emozioni si alternano in modo così vorticoso, non si fa in tempo a coglierle, a viverle pienamente ed intensamente, poi però passano i giorni, si spengono i riflettori e si ha finalmente il tempo di riavvolgere il nastro e di rivivere tutto".

© Riproduzione Riservata.