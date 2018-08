ANNA LOU CASTOLDI, rimosso il suo profilo Instagram?/ La figlia di Morgan e Asia Argento si scusa ma...

Il rimosso di Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, è stato rimosso: dopo le polemiche per avere imbrattato un pullman dell'Atac, la 17enne ha tentato le scuse ma...

Gran brutta figura per Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento, che dopo aver imbrattato un pullman dell'Atac a Roma, se ne è vantata nelle sue Instagram Stories. Le foto da lei pubblicate hanno scatenato un gran polverone mediatico, che forse ha stupito la stessa ragazzina. Per questo a distanza di poche ore, Anna Lou ha deciso di intervenire nuovamente nel suo profilo tentando di spiegare le ragioni del suo gesto, da lei considerato una ragazzata, e scusandosi per l'accaduto: "Gli errori li commettiamo tutti . Non venitemi a dire però che quello che ho fatto è una cosa strana per la mia età. Non è altro che una 'ragazzata', ma ciò non mi giustifica e per questo chiedo personalmente scusa". Parole dispiaciute anche nei confronti dei genitori, chiamati in causa dal popolo del web e accusati di non seguire la figlia come dovrebbero: "Chiedo scusa ai miei genitori per aver dato un'altra occasione per criticarli".

CANCELLATO IL SUO PROFILO INSTAGRAM

Anna Lou ha cercato di rimediare al grave errore commesso ma le sue parole non hanno affatto convinto i suoi followers. A continuare ad essere oggetto di critiche è soprattutto parte del lungo sfogo da lei scritto: "Chiederò scusa in modo sincero col cuore e con la testa alle persone che ho offeso, non a chi non ha nulla a che fare con quello che è successo e che parla solo per offendermi, ma non c'entra nulla, non sa nulla di me, non è minimamente toccato da questo fatto, non sa nulla di mio padre e mia madre, di cosa possa significare essere figlia loro, se un privilegio o una condanna, non certo una colpa". A distanza di qualche ora da tale commento e in risposta al polverone mediatico che forse ha stupito l'intero clan Castoldi, è stata quindi presa una decisione radicale: il profilo Instagram di Anna Lou è stato rimosso in attesa che le tante polemiche vadano nel dimenticatoio. E anche Morgan e Asia Argento, solitamente molto attivi nei social, evitano di esprimersi...

