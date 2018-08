Asso/ Su Rete 4 il film di Castellano e Pipolo (oggi, 2 agosto 2018)

Asso, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 2 agosto 2018. Nel cast: Adriano Celentano, Edwige Fenech e Sylva Koscina, alla regia Castellano e Pipolo. Il dettaglio della trama.

02 agosto 2018 - agg. 02 agosto 2018, 16.07 Cinzia Costa

Asso, in prima serata su rete 4

CURIOSITÀ SULLA PRODUZIONE DELLA PELLICOLA

Asso è la pellicola di genere commedia che è stata scelta per la messa in onda della prima serata di Rete 4 di oggi, giovedì 2 agosto 2018. La regia è stata curata dal due Castellano e Pipolo che si sono occupati anche del soggetto e della sceneggiatura mentre la produzione è stata firmata dai fratelli Mario e Vittorio Cecchi Gori. Il montaggio del film è stato realizzato da Antonio Siciliano con le musiche della colonna sonora che sono state composte da Mariano Detto mentre la scenografia è stata ideata da Enrico Trovaglieri. La pellicola è stata prodotta in Italia nel 1981 con la durata di 90 minuti circa. La carriera di Adriano Celentano si è sviluppata senza tregue, tra cinema e pop, riscuotendo grandi successi ovunque e lo ricordiamo in alcune pellicole davvero celebri come 'Er più - Storia d'amore e di coltello', 'Yuppi-Du', 'Bianco, rosso e...', la regia fu di Lattuada per uno dei film in assoluto migliori qualitativamente per l'attore/cantante sino ai successi degli anni '80 come 'Il bisbetico domato' e tanti altri. Asso' è un film divertente ed affatto stupido come volevano i canoni della commedia italiana di quegli anni, d'altronde Castellano e Pipolo hanno costruito la loro fama con film di grande successo popolare per un cinema spensierato, ma cinema, non solamente farsa fine a se stessa come risulterà il genere anni dopo. Nessun premio per 'Asso' ma tutto l'amore di un pubblico che ha amato Celentano, il suo cinema, la sua capacità di essere sempre se stesso senza annoiare mai.

NEL CAST EDVIGE FENECH

Questa sera, giovedì 2 agosto, alle 21.25 su Rete 4 va in onda il film "Asso", di Castellano e Pipolo. L'inteprete principale è Adriano Celentano, 'Asso' è uno dei film centrali nella carriera del molleggiato, che iniziò il suo percorso davanti alle cineprese, e non al classico microfono di cantante, alcuni anni prima con 'I ragazzi del juke-box', il classico film anni '60 (era il 1959) nella cui trama s'includevano le hit estive inserendole nelle trame dei film musicali. Giovane Celentano come lo era il regista, Lucio Fulci. Da lì la carriera di Adriano si è sviluppata senza tregue, tra cinema e pop, riscuotendo grandi successi ovunque. Al suo fianco in 'Asso', una delle regine della commedia sexy, bellissima e conturbante seduttrice di tutti i maggiori attori dell'epoca, Edwige Fenech. Ma nel cast troviamo anche un'altra divina creatura del cinema, Sylva Koscina per un cast che vede anche Pippo Santonastaso, fratello di Mario per quella che fu una grande coppia della comicità, soprattutto televisiva, una coppia che assieme ai vari Ric e Gian, Cochi e Renato etc, fondò la risata basata sul comico e la spalla, Pippo era il comico nel duo. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

ASSO, LA TRAMA DEL FILM

Asso è un giocatore di poker come pochi, la sua fama di vincente e ricco giocatore senza scrupoli, in grado di bluffare con grande stile e di portare a casa milioni di lire con facilità, l'ha reso celebre nel giro malavitoso del gioco d'azzardo, odiato al tavolo, amato da donne bellissime. Asso viene a sapere che in città è giunto un famoso rivale, anch'esso abile truffatore e bluffatore del poker, il famigerato Marsigliese, abile nel raggiro e con una carta vincente sempre nascosta nei polsini della camicia. Lo scontro alle carte è epocale e Asso sbanca il Marsigliese umiliandolo davanti a tutti, cosa che al giocatore non va affatto giù. In seguito il Marsigliese invia Sicario, un killer senza scrupoli che si reca a casa di Asso e lo fredda. Il buon Asso finisce in paradiso, luogo dove incontra Sicario a sua volta ucciso da un altro killer per essersi rifiutato di freddare il banchiere senza scrupoli, il signor Morgan, anch'esso in giri strani di malavita per miserabili. Il killer spietato ha il nome di Bretella, arruolato proprio da Morgan il quale s'innamora di Silvia, la donna di Asso. La vuole a tutti i costi, la minaccia e la tortura psicologicamente per portarla all'altare, Silvia è davvero bellissima, ma lei non cede anche sotto ripetute minacce di uomini senza scrupoli. Asso viene informato di tutto da Sicario e dal Paradiso dove è ora organizza la sua vendetta, diverrà l'angelo custode di Silvia, impedendo le nozze con il banchiere, sino a quando la bella morosa incontra il Varesino, un nuovo giocatore con le stesse movenze del fidanzato morto, la stessa tecnica, anche il sorriso, cosa che farà imbestialire Asso ma senza trarne vantaggi.

© Riproduzione Riservata.