Battiti Live 2018, Ostuni / Cantanti e diretta 28 Luglio: Irama sul palco con "Nera", pubblico in delirio!

Battiti Live 2018, la prima tappa da Ostuni in onda oggi, giovedì 2 agosto, in prima serata su Italia 1: diretta e cantanti. Sul palco Emma Marrone, Ermal Meta e Fabrizio Moro.

02 agosto 2018 - agg. 02 agosto 2018, 23.48 Stella Dibenedetto

Battiti Live 2018

BATTITI LIVE 2018, OSTUNI: DIRETTA PUNTATA TAPPA

A Battiti Live 2018 la musica è ancora al centro della scena. A esibirsi, sul palco della kermesse, sono Elodie di Patrizi, Michele Bravi e Gué Pequeno, protagonisti, con la loro Nero Bali, di uno dei successi più amati e ascoltato dell'estate. Dopo l'esibizione in trio, arriva il momento di ascoltare i brani più celebri portati al successo dal rapper, prima di far rientrare sul palco l'ex allieva di Amici per dare il via alla sua performance da solista. Elodie, infatti,si esibisce con il brano "È tutta colpa mia", ricordando soprattutto l'amore che la lega alla sua terra. "Amo la puglia, per me è sempre tornare a casa", rivela sul palco del festival musicale la cantante, che con le sue parole ripercorre la passione per la musica che le ha trasmesso la sua famiglia. Dopo di lei torna sul palco Michele Bravi, pronto a incantare i presenti con il suo Diario degli errori: "Ci continueremo tutti a scrivere, il diario degli errori inizia quandosi nasce e continua a oltranza", rivela il cantante. La serata, intanto, si avvia alle fasi conclusive con il ritorno sul palco di Ultimo e con l'esibizione di Irama. (Agg. di Fabiola Iuliano)

GIUSY FERRERI E TAKAGI & KETRA, LA HIT DELL'ESTATE

Sono tanti gli artisti che si sono susseguiti sul palco di Battiti Live 2018. Ad aprire la serata è stata Emma Marrone, che si è esibita con il suo ultimo singolo, Mi parli piano, ma anche con una serie di grandi successi del suo recente passato musicale. Dopo di lei, ad accendere il pubblico di Ostuni è stato Ermal Meta, che ha dato vita a una performance esclusiva sulle note di Dall'alba al tramonto prima di esibirsi con alcuni dei suoi brani più amati. Assieme a lui, nelle fasi successive della serata, anche Fabrizio Moro, per portare a Ostuni il successo che li ha consacrati nel corso dell'ultimo festival di Sanremo. Fra le esibizioni della prima tappa anche quella di Ultimo, che ha duettato con Fabrizio Moro sulle note de L'eternità. A far ballare tutti, invece, è stato il dj set di Gabry Ponte, che ha anticipato l'esibizione di Giusy Ferreri e Takagi & Ketra con la loro "Amore e Capoeira". (Agg. di Fabiola Iuliano)

IRAMA, ULTIMO E GABRY PONTE

La sedicesima edizione di Battiti Live prende il via in questi istanti su Italia 1. In particolare, questa sera andrà in onda la tappa registrata a Ostuni, che ha visto i principali protagonisti della musica italiana e internazionale esibirsi con i loro tormentoni più recenti. Fra i momenti più attesi della serata, oltre alle performance di Emma Marrone, Ultimo ed Ermal Meta, ricordiamo l'attesissimo finale di puntata, che vedrà Gabry Ponte esibirsi alla consolle con un dj set. Sui social, intanto, cresce l'entusiasmo del pubblico, in attesa di seguire soprattutto Giusy Ferreri con Takagi & Ketra, ma anche il vincitore di Amici 2018, Irama. Per seguire il live dell'evento, vi ricordiamo che sul sito di Radio Norba è disponibile una sezione tutta dedicata a Battiti Live, mentre su Facebook è possibile visitare la fan page ufficiale e interagire con gli altri utenti. Su Twitter, invece, l'account ufficiale è @Radionorba,mentre l'hashtag per commentare passo passo la serata è #battitilive. (Agg. di Fabiola Iuliano)

EMMA MARRONE TRA I PROTAGONISTI

Emma Marrone apre la prima tappa del Battiti Live 2018. Ad inaugurare il palco di Ostuni che ospita per la prima volta la kermesse musicale itinerante di Radio Norba è la cantante di casa. La salentina, reduce dall’”Essere qui tour”, salirà sul palco per regalare alcuni dei suoi più grandi successi. Oltre ai singoli “Effetto domino” e “Mi parli piano” estratti dal suo ultimo album, Emma farà cantare e ballare tutta la piazza con una delle canzoni che il suo pubblico ama di più ovvero “Il paradiso non esiste”. Accolta dall’affetto del pubblico, Emma tirerà fuori tutta la sua grinta deliziando anche i telespettatori che potranno poi godersi anche l’esibizione di Ermal Meta che, oltre a “Non mi avete fatto niente” con Fabrizio Moro, si esibirà con sulle note dei brani “Dall’alba al tramonto”, tratto dal suo nuovo album “Non abbiamo armi” e “Vietato morire” con cui ha conquistato il terzo posto al Festival di Sanremo 2017 (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

FABRIZIO MORO RICORDA L'APPUNTAMENTO AI FANS

In pausa dal tour “Parole, rumori e anni” che sta portando in giro per l’Italia dopo lo show dello Stadio Olimpico di Roma, Fabrizio Moro ha colpo l’occasione per ricordare ai fans l’appuntamento di questa sera con il Battiti Live 2018. Il cantautore romano è stato uno dei protagonisti assoluti della tappa di Ostuni della kermesse musicale di Radio Norba. Applauditissimo dai presenti, Moro ha deliziato il pubblico sia con “L’eternità”, cantata in coppia con Ultimo che con “Non mi avete fatto niente” insieme ad Ermal Meta oltre ai suoi successi storici come Pensa e Portami via. “Ci vediamo stasera su Italia uno... Battiti Live ore 21”, ha scritto il cantautore. Dopo una gavetta durata anni, Fabrizio Moro sta finalmente ottenendo i riconoscimenti che merita. Considerato uno dei migliori cantautori italiani, sta conquistando il pubblico diventando anche sempre più social. Cliccate qui per vedere il post (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

IL MESSAGGIO DI ELISABETTA GREGORACI

Dopo aver lavorato per tutto il mese di luglio come conduttrice del Battiti Live 2018 accanto ad Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci si sta godendo le vacanze con il figlio Nathan. Da calabrese, la showgirl è amante del mare e come mostra ai fans su Instagram, si concede spesso lunghe giornate in acqua sfoggiando il suo fisico mozzafiato e le sue capacità di nuotatrice. Tra un tuffo e l’altro, però, l’ex moglie ha trovato il tempo per ricordare a tutti i followers l’appuntamento di questa sera. “Vi aspettiamo questa sera su Italia 1 con Battiti Live. Ore 21.10”, ha scritto l’ex moglie di Flavio Briatore postando una foto in cui sorride accanto ad Emma Marrone. In un post successivo ha rinnovato l’invito ai fans pubblicando una foto con la giovanissima collega Mariasole Pollio. Sempre più lanciata come conduttrice, la Gregoraci, dopo Battiti Live, potrebbe tornare presto su Mediaset con un programma tutto suo “aggiornamento di Stella Dibenedetto).

POLEMICA SUI SOCIAL CON IRAMA E BIONDO

La trasmissione di Battiti Live 2018 sarà un po' tardiva rispetto alla registrazione ma, a quanto pare, tutti coloro che sono riusciti a seguire il concerto anche su RadioNorba non ha dubbi: le ragazze presenti sono state "asfaltate" da Simone alias Biondo. Proprio il rapper sarà tra i cantanti che, nelle prossime tappe, saliranno sul palco della kermesse seguendo le orme di Irama, tra i protagonisti di questa sera. Secondo i presenti, sembra che sia con il vincitore di Amici e sia con il suo collega, chi era in piazza ha intonato il solito "Sei bellissimo" che ha vietato a Filippo di raccontare i pensieri alla base della sua canzone e dall'altra, ha spinto Biondo a reagire al grido di: "Questo è il disco della musica e non quello di sei bellissimo". I due ragazzi di Amici non amano molto questi coretti e vorrebbero sentirsi dire che sono bravi e non essere belli e aver dato il via alla loro carriera per questo. Le polemiche si sposteranno in tv anche oggi con la messa in onda del concerto e della prima tappa del tour? Lo scopriremo dalle 21.10 di oggi, 2 agosto, su Italia1. (Hedda Hopper)

I CONDUTTORI

Battiti Live 2018 arriva su Italia 1. Dopo il grande successo ottenuto su Telenorba e nelle varie piazze della Puglia e della Basilicata, la kermesse musicale di Radionorba viene trasmessa oggi, giovedì 2 agosto, in prima serata sul canale Mediaset. Da Ostuni, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci conducono la prima tappa del Battiti Live 2018 che ha portato sul palco i grandi nomi della musica italiana insieme ad alcuni ospiti internazionali. La squadra fissa del Battiti Live è completata dalla giovane Mariasole Pollio, attrice di Don Matteo 11 che raccoglie le emozioni del pubblico e le domande per gli artisti e Gabry Ponte che, alla consolle, anima le piazze facendo ballare i presenti tra una pausa e l’altra.

I CANTANTI DI OSTUNI

Nella prima tappa di Ostuni, sul palco del Battiti Live 2018, arrivano alcuni degli artisti italiani più amati dal pubblico e apprezzati dalla critica. Sul palcoscenico allestito nella “Città Bianca” arrivano: Fabrizio Moro ed Ermal Meta che, oltre a duettare sulle note di “Non mi avete fatto niente”, si esibiscono con i loro più grandi successi. E poi Ultimo ed Emma Marrone, amatissimi dal pubblico mentre direttamente da Amici di Maria De Filippi, arriva il vincitore dell’ultima edizione Irama. E ancora Betta Lemme, Elodie, Guè Pequeno e Michele Bravi e Giusy Ferreri con Takagi & Ketra, protagonisti dell’estate con la hit “Amore capoeira”. I protagonisti della prima serata sono stati soprattutto Emma, Meta e Moro, applauditissimi dal pubblico presente. Grande entusiasmo, poi, per Ultimo e Irama che, in poco tempo, sono diventati i nuovi idoli degli amanti della musica.

TUTTE LE TAPPE IN TV

Oltre alla prima tappa in onda questa sera, su Italia 1, per tutto il mese di agosto, saranno trasmesse anche le successive tappe del Battiti Live 2018. La tappa di Lecce andrà in onda giovedì 9 agosto; quella di Andria sarà trasmessa il 16 agosto mentre il 23 sarà la volta di Melfi. Il gran finale da Bari sarà, infine, trasmesso il 30 agosto. Sarà un lungo mese musicale, dunque, quello che Italia 1, in collaborazione con Radio Norba, regalerà al proprio pubblico.

© Riproduzione Riservata.