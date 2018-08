Belen Rodriguez, che doccia sensuale per Andrea Iannone/ Video, un fan attacca: "sei sempre nuda"

Belen Rodriguez ipnotizza Andrea Iannone con una doccia sensuale che posta sui social attraverso un video. Un fan attacca: "sei sempre nuda" e lei replica così.

02 agosto 2018 - agg. 02 agosto 2018, 14.22 Hedda Hopper

Belen Rodriguez, Instagram

Belen Rodriguez scatena un nuovo scandalo. La showgirl argentina si concede una doccia sensuale sui social provocando la dura reazione dei fans. Oltre a quelli che apprezzano la bellezza di Belen, ci sono quelli che puntano il dito contro la showgirl, rea di mettersi sempre in mostra con il suo fisico mozzafiato. “L’ultima foto vestita risale alla comunione?” – ha scritto un follower ricevendo la replica della Rodriguez - “Non ho fatto la comunione, quindi manco quella…”. I commenti negativi, però, non finiscono qui. Tra i tanti, c’è chi scrive: “sempre con questo fondoschiena in evidenza. Mostra altro! “, “Sempre nuda, ma vestita mai”. Ad apprezzare la doccia di Belen è Andrea Iannone che sta trascorrendo le vacanze ad Ibiza insieme alla showgirl mettendo così fine ai rumors che volevano i due in crisi perenne. A bordo della barca, la showgirl ipnotizza il fidanzato con le sue movenze sensuali mettendo in mostra un fisico perfetto, frutto di un dono di madre natura, ma anche di un allenamento continuo (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

BELEN E IANNONE IN VACANZA INSIEME

E alla fine il clan Rodriguez ha deciso di passare di nuovo le vacanze insieme. Dopo il flop Balalakia, Belen Rodriguez sta cercando di rimpolpare un po' i suoi fan sui social mostrando foto posate in compagnia del fidanzato Andrea Iannone ma, soprattutto, foto in cui appare selvaggia, sotto la doccia e in "vestiti" davvero succinti. Come sempre c'è chi deve dire per forza la sua e tra chi è polemico sul fatto che metta di continuo tutto in mostra, dall'altro c'è chi apprezza e si congratula con lei per la sua forma fisica, per le sue foto e i suoi video. A quanto pare, però, se ci si sposta sulle storie di Instagram si trova il vero e proprio divertimento. In diretta Belen non mostra solo la sua doccia ma anche quello che le piace mangiare e, soprattutto, quelli che definisce uomini ben diversi da quelli di un tempo. In particolare, l'argentina ha fatto uno scherzo proprio ad Andrea Iannone e non solo.

DOCCE HOT E SCHERZI A IANNONE

Mentre lei se ne va in giro con tanto di telefonino in mano pronta a girare video e dirette, Andrea Iannone preferisce dormire con il cognato, Jeremias Rodriguez. Proprio per questo i due sono finiti nel mirino di Belen che si è avvicinata a loro e ad un tratto ha iniziato ad urlare facendoli balzare dal letto terrorizzati. Andrea Iannone si è poi subito coperto mentre la sua compagna ha iniziato a ridere per poi troncare il video di netto. Sicuramente i fan si sono divertiti e sui social di Belen Rodriguez riescono a trovare tutto quello di cui hanno bisogno tra risate, cibo, bella vita e anche docce hot. Clicca qui per vedere il video.

