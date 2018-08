BETTA LEMME / La popstar canadese conquista il pubblico con Bambola, ma sul web... (Battiti Live 2018)

La popstar canadese Betta Lemme ha conquistato l'Italia con la sua Bambola. Questa sera sarà tra i protagonisti della prima puntata del Battiti Live 2018, in onda su Italia 1.

02 agosto 2018 - agg. 02 agosto 2018, 23.15 Morgan K. Barraco

Betta Lemme

Direttamente dal Canada, Betta Lemme si esibisce nel cuore della musica per la prima serata di Battiti Live 2018, dove porta il suo successo dal titolo Bambola. Lei, che nella sua ultima hit mescola differenti stili e diverse lingue, oggi sceglie di parlare in italiano, confermando di voler continuare a cantare utilizzando la nostra lingua proprio per potersi esercitate al meglio. Sui social, però, il pubblico continua a criticare la sua esibizione, dal momento che la cantante si è esibita in playback. Ecco alcuni dei commenti condivisi su Twitter negli ultimi minuti: "Complimenti al playback di Betta Lemme. #BattitiLive", scrive una fan, "Betta Lemme palesemente in playback?? #BattitiLive", aggiunge un'altra. E fra i tanti commenti, non manca una piccola polemica sugli artisti internazionali, troppo spesso preferiti a quelli italiani: "Perché ci propinano Alice Merton, Betta Lemme e Mihail come artisti internazionali quando solo in Italia hanno avuto un minimo di successo ed hanno comunque meno visualizzazioni di un cantante italiano qualsiasi?" (Agg. di Fabiola Iuliano)

Il debutto a Battiti Live

Il singolo “Bambola” ha permesso alla popstar canadese Betta Lemme di confermare la sua popolarità anche nel nostro Paese. L'artista è stata infatti fra gli ospiti del Wind Summer Festival di quest'anno ed è con quel preciso singolo che ha deciso inoltre di battezzare il suo primo debutto a Battiti Live 2018. Emozionata, la Lemme si è esibita subito dopo il rapper romano Ultimo ed il suo duetto con Fabrizio Moro, precedendo l'arrivo dei due producer e autori Takagi e Ketra. Dopo aver fatto piazza pulita anche sul web, la cantante è nota anche per un altro suo tormentone, “Vagues d'amour”. I fan che non hanno potuto assistere dal vivo al festival potranno assistere alla performance di Betta Lemme a Battiti Live 2018 grazie alla messa in onda su Italia 1, prevista per la prima serata di oggi, giovedì 2 agosto. Un'occasione d'oro per ascoltare la sua Bambola, che ha scritto ispirandosi alla hit dal titolo omonimo di Patty Pravo e che ha composto grazie ad un testo che unisce inglese, italiano e francese. Come ha sottolineato a 105 Night Express, la Lemme ha preferito sfruttare un titolo che parlasse del ritmo pop e trascinante del brano e che rappresenta la prima facciata. Dietro infatti c'è un significato più profondo e nascosto, l'essere calpestati e gettati come delle bambole, come succede a volte.

Il successo in Italia

Origini calabresi che la rendono vicina all'Italia: Betta Lemme è una delle artiste più in vista degli ultimi tempi anche nel nostro Paese. Lo dimostrano le influenze nostrane che le hanno permesso di unire il background di cantanti come Mia Martini e Loredana Bertè alla sua musica, fatta anche di richiami a Dalida e gli Abba. Oltre naturalmente alla sua “Bambola”, sbarcata in Italia all'inizio di quest'anno e che ha già conquistato la nomea di hit dell'estate. Il primo brano tra l'altro che la vede come solista e che ha preceduto il francese “Vagues d'amour”, in previsione dell'EP che l'artista pubblicherà entro la fine di quest'anno. Attiva anche sui social, negli ultimi giorni la Lemme ha preferito regalare un po' di silenzio a tutti i suoi fan. Lo stesso che ha spezzato con un post intimo, in cui sottolinea di essere impegnata "semplicemente a vivere". Diverse le emozioni che affollano l'esistenza dell'artista in questo momento. Tranquillità, tristezza e persino felicità. "Sono entusiasta di condividere con voi questo mese alcune cose", scrive prima di concludere. Clicca qui per vedere il post di Betta Lemme.

