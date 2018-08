Chiara Ferragni e Fedez/ "Considero il matrimonio un messaggio d'amore completo"

Chiara Ferragni e Fedez, nessuna esclusiva per il matrimonio: la coppia ha annunciato la clamorosa scelta e rende felici tutti i fans, desiderosi di partecipare all'evento.

02 agosto 2018 - agg. 02 agosto 2018, 10.47 Stella Dibenedetto

Chiara Ferragni e Fedez

Manca meno di un mese al royal wedding all'italiana tra Chiara Ferragni e Fedez. È tutto pronto per l'occasione a partire dalla location, Noto in Sicilia, e dagli invitati, che potranno postare liberamente tutto ciò che vogliono sul web senza preoccuparsi di una possibile esclusiva per qualche rivista. E certo, non poteva mancare l'hashtag del lieto evento #ferragnez, pronto a diventare di tendenza in tutto il mondo. Le nozze sono una sorpresa per la stessa fashion blogger che fino a qualche anno fa non credeva nel matrimonio. Poi, però, qualcosa è cambiato come confessa a Vanity Fair: "In America ho conosciuto giovani coppie sposate. E ho visto il lato romantico, il matrimonio come messaggio d'amore completo. Non sai se durerà per sempre ma dirselo in quel momento è una scelta forte". Per quanto riguarda gli invitati, la rivista ricorda le recenti polemiche nate sul Corriere della sera: "Non sopporto i commenti negativi sul fisico delle persone. Il 'body shaming' è orribile, va combattuto ad ogni occasione. Io non sono perfetta, non mi sono mai sentita perfetta e lungi da me volerlo essere". [Agg. di Dorigo Annalisa]

NESSUNA ESCLUSIVA PER LE NOZZE

Tra un mese, Chiara Ferragni e Fedez saranno già marito e moglie. L’attesa per il matrimonio più atteso dell’anno aumenta sempre di più e la coppia continua a rivelare dettagli importanti sul grande giorno. Per il 1° settembre è quasi tutto pronto e gli ospiti potranno divertirsi a postare sui social tutto ciò che vorranno. Chiara Ferragni, infatti, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair ha svelato di non aver accettato nessuna esclusiva. Tutto ciò che accadrà in quel di Noto, sia durante la cerimonia che nel corso del ricevimento, potrà essere seguito dai fan attraverso le storie, le foto e i video che gli invitati posteranno sui social. Una scelta che piace davvero tanto ai followers della fashion blogger e del rapper e che rappresenta lo stile di vita degli sposi. Pur essendo la coppia più seguita del momento, Chiara Ferragni e Fedez non hanno venduto nessuna esclusiva ai rotocalchi di gossip neanche in occasione della nascita del figlio Leone. A postare direttamente sui social le prime foto del piccolo sono stati proprio mamma Chiara e papà Fedez e così accadrà anche in occasione delle nozze.

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ: TUTTO SULLE NOZZE

Quale abito indosserà Chiara Ferragni per il giorno del matrimonio? Fedez sceglierà il tradizionale abito elegante o romperà la tradizione osando con una scelta più eccentrica? A tali domande, la risposta arriverà solo il 1° settembre. Sugli abiti nuziali, infatti, non ci sono anticipazioni contrariamente alla cerimonia. I genitori del piccolo Leone si sposeranno con il rito civile a Noto. Subito dopo offriranno la cena e una grande festa agli ospiti che arriveranno nella cittadina siciliana con qualche giorno d’anticipo. Non mancherà la musica, il divertimento e le luci. Il ricevimento nuziale, infatti, ricorderà il Coachella, il famoso festival musicale che si svolge ogni anno in California. Per celebrare l’amore che li ha uniti, Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto qualcosa di innovativo e che regali a tutti gli ospiti una serata di grande divertimento.

© Riproduzione Riservata.