Caterina Balivo/ Vieni da Me? "Interviste ironiche alla Ellen DeGeneres" e su Capri rivela...

Grandi cambiamenti per Caterina Balivo. Da settembre la conduttrice prenderà le redini di un nuovo programma, "Vieni da me", ispirato a un format di Ellen DeGeneres

02 agosto 2018 - agg. 02 agosto 2018, 13.28 Camilla Rosa Alice Catalano

Caterina Balivo presenterà "Vieni da me"

Caterina Balivo è pronta per il grande salto ma in tv continua a dividere il suo pubblico. Da una parte c'è chi non la sopporta molto per via del suo trash e del suo modo di fare, ma dall'altra c'è chi continua a seguirla proprio perché sa tenere i piedi ben piantati a terra. Tutto merito delle sue origini, lei ne è sicura e proprio in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato il suo legame con Capri e come adesso che ci torna da donna sposata e mamma tutto sia diverso: "Qui trascorro le mie vacanze da quando avevo 14 anni. Qui ho assaporato la prima libertà, le passeggiate, le serate a ballare. Con le mie amiche andavamo al faro, mettevamo l’asciugamano a terra e facevamo il bagno lì. Poi ci sono dei punti famosi da cui fare dei bellissimi tuffi". Un legame che l'ha spinta a sposarsi proprio qui e che adesso potrebbe addirittura diventare più profondo visto che la conduttrice si sposterà da Milano a Roma, ed è qui che vivrà da adesso in poi per andare incontro alle esigenze del suo nuovo programma, Vieni da Me, in onda da settembre. E, scendendo nei particolari, della sua vita a Capri, rivela: "Mi piace molto il faro, ci vado con mio marito, ci piace guardare il tramonto da lì. È un luogo magico. Ma in generale mi sento a casa ovunque, è come una grande famiglia. Che poi è quello che cerco di ricreare in ogni mio programma: una piccola comunità che sia unita al pubblico". Come andrà il suo sbarco su Rai1? (Hedda Hopper)

DUE FIGLI E UNA NUOVA SCOMMESSA

Caterina Balivo sta trascorrendo le sue vacanza nell’Isola di Capri, terra a lei molto cara perché “qui trascorro le mie vacanze da quando avevo 14 anni”. Oggi non è più un’adolescente, non torna più a casa alle 5 del mattino dopo una serata in discoteca con le amiche, Caterina è una donna, con due bambini da accudire: Guido Alberto di 6 anni e Cora che compirà il suo primo anno il 16 agosto. Da settembre per la presentatrice ci sono in programma numerosi cambiamenti: il primo tra tutti il suo nuovo programma, “Vieni da me” che la porterà da Raidue a Raiuno e da Milano a Roma. “Tanti anni fa mi trasferii da Roma a Milano, ma ero solo una ragazza, avevo con me solo i miei vestiti. Ora spostarmi di nuovo a Roma un po’ mi spaventa, perché non sono sola e coinvolgo tutta la mia famiglia, i miei bambini. Sento una grande responsabilità. Penso che è così bello che la vita mi dia l’opportunità di cambiare tutto per fare una cosa nuova. Era il momento di farlo. Anche se costa sacrificio”, ha raccontato a Tv Sorridi e Canzoni.

“VIENI DA ME”

“Vieni da me” si ispira a un format americano presentato da Ellen DeGeneres, un talk show con interviste a personaggi famosi. “Ci saranno tante persone comuni – ha spiegato la Balivo – che racconteranno le loro storie o verranno a esibirsi mostrando quello che sanno fare”. Oltre alle interviste ci saranno anche dei giochi: “L’obiettivo è creare un clima leggero, confidenziale. Saremo in diretta tutti i giorni dalle 14 alle 15.30: in quell’ora e mezza vorrei che la gente stesse in allegria, in un clima famigliare”. “Vieni da me” è un titolo che nasce come un’intuizione dal capo progetto, Pasquale Romani: “Vieni da me a raccontarti, a giocare, a esibirti, a emozionarti a divertirti”. Inoltre è una citazione di una canzone de Le Vibrazioni e, pertanto, sarà la sigla del nuovo programma.

