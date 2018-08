Claudia Gerini e l'addio ad Andrea Preti/ "Sono stata onesta con lui. L'ho lasciato perché..."

Claudia Gerini racconta al settimanale Grazia i motivi che l'hanno spinta a chiudere la storia con Andrea Preti: "Sono stata onesta. L'ho lasciato perché...".

02 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Claudia Gerini e Andrea Preti

Claudia Gerini rompe il silenzio e, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Grazia, torna a parlare della storia d’amore che ha vissuto con Andrea Preti. I due, nonostante la differenza d’età, sembravano molto innamorati e felici fino alla decisione dell’attrice di chiudere e tornare ad essere single. I motivi veri non sono mai stati svelati dall’attrice che, oggi, ha deciso di parlare e raccontare la sua verità. “La nostra storia non è finita di punto in bianco: io avevo lasciato molti avvertimenti”, sottolinea Claudia Gerini. “Per proseguire un rapporto bisogna essere in due e io non me la sono sentita. Ma sono stata onesta con Andrea, gliel’ho detto in faccia”, puntualizza l’attrice. La rottura dalla Gerini ha provocato molto dolore ad Andrea Preti. A tal proposito, l’attrice ha sottolineato: “Lasciare una persona è triste, certo, ma nella vita succede. Non è la fine del mondo. Lui è adulto, saprà andare avanti”.

CLAUDIA GERINI E ANDREA PRETI: LA REAZIONE DI LUI

Claudia Gerini è una donna serena e felice che, dopo le prime emozioni vissute con Andrea Preti, ha capito di non poter portare avanti quella storia. A pesare è stata anche la scelta di Andrea. A tal proposito, l’attrice, a Grazia, ha spiegato: “Di solito preferisco quelli che hanno percorso i miei stessi chilometri” – e aggiunge che il termine 'toy boy' “dispiaceva più a lui che a me”. Se, dunque, la Gerini ha deciso di dire addio a Preti con estrema lucidità, la rottura non è stata accolta nel migliore dei modi dall’attore che, dopo essere stato lasciato, aveva manifestato la sua delusione, ma anche il suo dolore per la fine di una storia in cui credeva. Come reagirà, ora, alle dichiarazioni dell’ex compagna? Deciderà di replicare o lascerà correre?

