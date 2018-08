DEMI LOVATO / Migliorano le sue condizioni dopo l'overdose: "In settimana dovrebbe uscire dall'ospedale"

Demi Lovato sta meglio dopo l'overdose che l'aveva costretta all'urgente ricovero in ospedale: in settimana potrebbe tornare a casa, poi la riabilitazione in clinica.

02 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Dopo il grande spavento di una settimana fa che aveva causato l'urgente ricovero in ospedale, le condizioni di salute di Demi Lovato cominciano a migliorare. A renderlo noto è il sito americano Tmz, che solo qualche giorno fa aveva espresso la preoccupazione per le sorti della cantante, che si trovava ancora in pericolo di vita. Gli ultimi aggiornamenti segnalano tuttavia che Demi si è ripresa dopo la sospetta overdose anche se ora si aprirà per lei un periodo molto impegnativo: la famiglia e tutte le persone care all'artista pretendono, infatti, che si dedichi alla riabilitazione per evitare che possa ricadere nel tunnel dell'alcool e della droga. Riporta Tmz: "Demi Lovato sta molto meglio e secondo i medici uscirà dall'ospedale questa settimana, ma ora deve affrontare una decisione... andare in riabilitazione o perdere molte delle persone a lei vicine. Fonti dirette ci dicono che adesso lei si è stabilizzata e le forti febbri sono passate. Ci hanno anche detto che ha rischiato seriamente di morire"..

DEMI LOVATO PRESTO IN RIABILITAZIONE

Demi Lovato sta meglio dopo avere rischiato di morire ma non potrà permettersi di commettere un simile errore in futuro. Per questo i suoi cari hanno deciso di metterla davanti ad un aut aut: se non comincerà una lunga riabilitazione, loro si allontaneranno da lei per sempre. Precisa, infatti, il sito Tmz: "Ora il suo team vuole che lei vada in rehab. La decisione definitiva è solo di Demi. Sembra che famiglia e team siano uniti nel dirle che o andrà in un centro o si allontaneranno da lei (...) Le nostre fonti ci dicono che Demi ha perso la retta via mesi fa e che secondo loro l'overdose e il ricovero potrebbero averla spaventata abbastanza da accettare di andare in rehab. Non sarà un percorso semplice e veloce, ma un trattamento prolungato". Al momento i fan e i molti colleghi continuano a sostenere l'ex stella della Disney in questa difficile fase della sua vita, in attesa di conoscere ulteriori informazioni ufficiali da parte della diretta interessata.

