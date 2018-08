DON MATTEO 10/ Anticipazioni 2 agosto 2018: novità sulla dodicesima stagione (replica)

Don Matteo 10, "La promessa" e "La vita è un film" sono i titoli degli episodi in replica in onda oggi, giovedì 2 agosto, in prima serata su Raiuno. Trama e anticipazioni.

Don Matteo

Don Matteo 10 è pronto a tornare con due nuovi episodi dal titolo “La promessa” e la “La vita è un film". Ricordiamo che la Rai ha confermato la dodicesima serie di Don Matteo le cui riprese inizieranno a settembre. Nella nuova serie sarà presente per la seconda volta il giovane agrigentino Giovanni Amoroso che lo vedranno protagonista di alcune comparse a Spoleto e Roma. Luca Bernabei, uno dei presidenti della Lux Vide, spiegò la scelta di fare la dodicesima serie con le seguenti parole: "Don Matteo è una delle serie televisive più amate dagli italiani e la 12esima stagione la vogliamo proprio fare per tanti motivi, sia per i telespettatori che per i fan, ma poi la dobbiamo soprattutto all'Umbria che in questo ultimo anno ha tanto sofferto. Il motivo della festa che abbiamo organizzato a Spoleto è anche la dimostrazione della nostra vicinanza a tutti gli umbri, dando anche un messaggio di speranza e di futuro che ci sarà". Ed infatti la dodicesima stagione è arrivata. (Aggiornamento di Anna Montesano)

"DON MATTEO È UN VERO COWBOY"

«Don Matteo è un vero cowboy, non si sa da dove venga»: descrive così il suo personaggio Terence Hill, nel corso di un'intervista recentemente rilasciata a La Stampa. «Don Matteo è sempre lo stesso, ma ogni persona può vedere in lui qualcosa di differente, vive nel confronto con gli altri» racconta ancora l'attore, il cui vero nome è Mario Girotti. Svela inoltre di avere anche un altro progetto: «Ho vissuto in America, nel Massachussetts, ma, da qualche anno, sono sempre più spesso in Umbria, mio padre era umbro, evidentemente c’è un certo legame, ho deciso di trasferirmi lì». Intanto questa sera, su Rai Uno, torna il simpatico prete in bici con le sue avventure. Nuovi episodi in replica ci attendono in prima serata: si tratta di "La promessa" e "La vita è un film". (Aggiornamento di Anna Montesano)

LE PUNTATE IN ONDA QUESTA SERA

Don Matteo 10 torna in onda oggi, giovedì 2 agosto, con la replica di una nuova puntata. Terence Hill veste nuovamente i panni del sacerdote più famoso d’Italia. Al suo fianco ritroviamo Nino Frassica che interpreta il simpatico Maresciallo Cecchini e Simone Montedoro che dà il volto all’amatissimo Capitano Tommasi, alle prese con l’invadenza del suocero e la voglia di vivere l’amore con Lia nonostante i dubbi e le incertezze. Il capitano, inoltre, insieme al maresciallo Cecchini, dà vita a simpatici siparietti insieme al Maresciallo Cecchini con cui sta cercando di rendere indipendente Margherita e allontanarla dal pm che, più che un fidanzato, sembra quasi un padrone. Cosa accadrà, dunque, nella puntata in onda questa sera? Quali casi i carabinieri di Spoleto dovranno risolvere con l’aiuto di Don Matteo? Anche oggi, Raiuno regala un doppio episodio della decima stagione della famosa fiction. Andiamo a scoprire insieme tutte le anticipazioni.

DON MATTEO 10: “LA PROMESSA” E “LA VITA E’ UN FILM”

Nel primo episodio, dal titolo “La promessa”, i carabinieri indagano sull’aggressione di una donna che, anni prima, aveva dato in affidamento il figlio. Il ragazzo è ormai cresciuto ed è diventato una promessa del calcio. La donna aveva cercato di avvicinarlo per tentare di recuperare un rapporto trovando, però, un netto rifiuto. Il giovane diventa il maggiore sospettato anche se Don Matteo, non credendo totalmente alla situazione, cerca di scoprire qualcosa in più sulla vita della donna e del figlio. Nel secondo episodio dal titolo “La vita è un film”, il capitano Tommasi e il Maresciallo Cecchini, ma anche Don Matteo si ritrovano ad indagare sulla morte di una suora. La religiosa, la sera precedente, aveva avuto un incontro con una ragazzina con la quale era nata un’accesa discussione. Dopo le prime indagini, i carabinieri scoprono che la ragazza era la figlia della religiosa. La giovane, così, diventa la sospettata numero uno. Sarà stata lei ad uccidere la madre?

