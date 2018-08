ELISABETTA GREGORACI / Video: look total black per la prima serata (Battiti Live 2018)

Elisabetta Gregoraci conduce la seconda edizione di Battiti live, evento musicale in onda questa sera su Italia 1. La soddisfazione e l'entusiasmo dell'ex moglie di Flavio Briatore.

Per la prima puntata di Battiti Live, Elisabetta Gregoraci ha optato per un look total black dal gusto fortemente rock. L'ex lady Briatore ha infatti sfoggiato un top pelle nera smanicato, con cerniere in vista e cinturino stretto in vita, accompagnato da un'ampia gonna nera in tulle con piccoli strass verticali. Accompagnano il look un bracciale con borchie, tacchi vertiginosi e capelli raccolti, uno stile che di certo non passa inosservato. "Vi aspettiamo tra poco su Italia Uno con Battiti live ci saranno tantissimi ospiti... vi aspetto numerosi... abbiamo bisogno di voi", annuncia la conduttrice attraverso il suo profilo Instagram, dove sono in molti ad attendere il primo appuntamento della stagione di Battiti Live: "Ciao Ely sempre bellissima. A stasera", "Sei talmente bella che servono gli occhiali da sole per guardarti", "Eccomi Elisabetta... sono pronto. Ti aspetto per ammirarti in tutto il tuo splendore". Se vi siete persi lo scatto pubblicato da Elisabetta Gregoraci, potete cliccare qui. (Agg. di Fabiola Iuliano)

"Io Bianca e Althea vi aspettiamo questa sera su Italia 1 per la prima puntata di Battiti Live": è Elisabetta Gregoraci che su Instagram rinnova l'appuntamento per questa sera, che vedrà in onda su Italia 1 la prima puntata di Battiti Live. Su Instagram, la Gregoraci, in costume, è affiancata da due bellissime bambine che tiene tra le braccia. È davvero carica Elisabetta che, in un'intervista rilasciata a Lifestileblog, parlando dell'evento, ha dichiarato: "Battiti è, oltre un grande programma, una grande famiglia e mi ha regalato tante emozioni. - e ha poi aggiunto - Non vedevo l’ora di salire sul palco dal primo giorno, l’energia che regala il programma è indescrivibile, con quasi diecimila persone che ti aspettano." Non ci resta che attendere l'inizio del primo appuntamento. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Al fianco del collega Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci torna a condurre per la seconda volta Battiti Live, lo show musicale nato dalla collaborazione con Radionorba. Intervistata dal sito Lifestyleblog.it, la showgirl esprime la propria soddisfazione per il percorso svolto, nato anche da un grande affiatamento con i colleghi e i collaboratori: "Battiti è, oltre un grande programma, una grande famiglia e mi ha regalato tante emozioni. Non vedevo l’ora di salire sul palco dal primo giorno, l'energia che regala il programma è indescrivibile, con quasi diecimila persone che ti aspettano. Mi sono trovata benissimo con tutta la famiglia di Battiti Live, sono stata accolta con grande affetto da tutti e mi sono sentita subito a casa." Per quanto riguarda il rapporto con Palmieri, la Gregoraci confessa di essersi trovata bene con lui fin dal primo giorno, scherzando dietro alle quinte e trasmettendo al pubblico tale affiatamento.

Elisabetta Gregoraci non avrebbe voluto un compagno migliore per la conduzione di Battiti Live 2018. Precisa infatti al sito Lifestyleblog.it: " È un direttore artistico fantastico, conosce musicalmente tantissime cose per cui non potevo avere compagno migliore". Per questo sarebbe ben lieta di condurre la terza edizione dell'evento estivo di cui si è letteralmente innamorata. Archiviate le ultime riprese, si prenderà un periodo di riposo anche se non staccherà completamente, seguendo il consiglio del collega Palmieri. Per i prossimi mesi dovrà inoltre prendere delle decisioni molto importanti per la sua carriera, in quanto di recente ha ricevuto varie proposte dalla televisione: "Mi stanno arrivando un sacco di proposte sia televisive che di fiction. È un periodo molto bello per il mio lavoro". Insieme al lavoro, la Gregoraci continua ad essere al centro del gossip dopo la separazione da Flavio Briatore con la coppia che continua ad avere un rapporto sereno per il bene del figlio Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci sta trascorrendo la sua prima estate senza Flavio Briatore al suo fianco. La coppia si è separata consensualmente sette mesi fa dopo 10 anni di matrimonio e un periodo di crisi, anche se entrambi hanno deciso di continuare a vivere a Montecarlo. La showgirl, intervistata dalla rivista Oggi, ha confessato di essere una mamma fin troppo protettiva nei confronti del bambino: "Sono la tipica mamma italiana, fisica, coccolona, un po' ansiosa, rompiballe. Fosse per me sbaciucchierei sempre mio figlio, ma ora davanti agli altri devo trattenermi, “mamma basta con tutti questi baci”, mi dice. Sono quella che insiste perché si metta la maglietta della salute, la porto pure io". Mentre lei trascorre la sua estate dedicandosi a Nathan Falco, Briatore è stato recentemente pizzicato insieme alla sua ex fiamma Heidi Klum e alla figlia Leni, che lui non ha mai riconosciuto davanti alla legge.

