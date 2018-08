ELODIE E MICHELE BRAVI/ Protagonisti con Nero Bali: "Sono felice di questa collaborazione" (Battiti Live 2018)

Questa sera, giovedì 2 agosto, Elodie e Michele Bravi faranno ballare con la loro "Nero Bali" il pubblico di Italia 1 in occasione della prima puntata del Battiti Live 2018.

02 agosto 2018 - agg. 02 agosto 2018, 23.21 Morgan K. Barraco

Michele Bravi e Elodie Patrizi (Instagram)

"Esperimento perfetto, con sette milioni di visualizzazioni l'esperimento è riuscito". A parlare è Alan Palmieri, che a Battiti Live 2018 ha accolto con queste parole il brano portato al successo da Elodie di Patrizi, Michele Bravi e Gué Pequeno: Nero Bali (oggi il brano conta più di 13 milioni di views). A unirsi a questo coro di complimenti è anche l'altra conduttrice, Elisabetta Gregoraci, che non può fare a meno di notare la straordinaria atmosfera scatenata in piazza dalla hit: "Che bello vedervi su questo palco con tutta la gente che balla e che canta". "Sono felice di questa collaborazione", dice Elodie commentando la sua ultima featuring e riservando una serie di lodi ai suoi compagni di squadra, ma per lei arrivano gli elogi di Michele Bravi, suo inseparabile compagno di viaggio in questa ultima sfida musicale: "Lei riesce a tirare fuori la Bali da chiunque e in qualunque situazione", rivela il cantante sul palco di Battiti Live. (Agg. di Fabiola Iuliano)

Il successo di Elodie dopo Amici

Il secondo posto ad Amici di Maria De Filippi ha portato tanta fortuna a Elodie Di Patrizi, considerata fra gli artisti emergenti più in vista degli ultimi tempi. Il disco d'Oro ottenuto grazie all'album “Un'altra vita” dimostra infatti come la cantante sia riuscita a fare tesoro di tutti i consigli ricevuti durante il programma e non solo. Il brano omonimo è scritto da Fabrizio Moro, mentre in questi ultimi due anni Elodie si è distaccata dall'ex mentore Emma Marrone per unirsi a diversi artisti del panorama musicale italiano, fra cui Francesco Renga. La sua ultima “Tutta colpa mia” l'ha portata inoltre a salire sul palco del Festival di Sanremo di quest'anno. Elodie sarà presente come ospite di Battiti Live 2018 che andrà in onda questa sera, giovedì 2 agosto, su Italia 1. I riflettori si accenderanno sulla giovane artista grazie alla sua recente collaborazione con Michele Bravi in collaborazione con Guè Pequeno, dal titolo “Nero Bali”. Interpreterà inoltre “Tutta colpa mia” in solitaria, con sullo sfondo la splendida cornice di Ostuni. Non è la prima volta del resto che Elodie affronta Battiti Live, grazie alla kermesse dell'anno scorso e del 2016. Un'occasione che le ha permesso di interpretare nel primo caso lo stesso brano scelto per questa prima tappa dell'edizione 2018 al fianco di Moro, oltre che alla sua “Portami via”. Due anni fa invece si è esibita nel brano “Amore avrai”, presentata anche al Festival Show di Lignano.

Disco d’Oro per “Nero Bali”

Ancora un nuovo successo per Michele Bravi, grazie alla sua canzone “Nero Bali” che ha interpretato con Elodie Di Patrizi e in collaborazione con Guè Pequeno. Alcuni giorni fa l'artista ha annunciato infatti sui propri profili social di aver ricevuto il riconoscimento disco d'Oro per questa sua nuova interpretazione. La foto scelta per il grande evento prevede Elodie seduta in un carrello della spesa, armata di tacchi vertiginosi e scarpe leopardate. "Abbiamo visto Bali e poi sempre così: a casa con il corpo ma a Bali con lo spirito", scrive Bravi ricordando come tutto sia nato in un albergo di Milano. Clicca qui per vedere la foto di Michele Bravi. Quest'anno sarà inoltre prolifico per il cantautore, che continua ad impegnare la sua estate a suon di musica e canzoni che sfornerà entro breve. Battiti Live 2018 lo vedrà inoltre salire per la prima tappa ad Ostuni, in onda su Italia 1 questa sera giovedì, 2 agosto. Bravi si unirà con Elodie e Pequeno per interpretare la loro nuova hit di successo, ma intonerà anche alcuni brani del suo storico repertorio, come “Il diario degli errori” che l'anno scorso lo ha visto al Festival di Sanremo. Anche per Bravi non si tratta di un debutto: a Battiti ha partecipato già nella scorsa edizione con la stessa canzone.

© Riproduzione Riservata.