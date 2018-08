EMMA MARRONE/ Apre la serata a Ostuni con "Mi parli piano" e "Il paradiso non esiste" (Battiti Live 2018)

Emma Marrone è ormai una presenza fisa del Battiti Live. La cantante è tra i protagonisti della prima puntata in onda questa sera, giovedì 2 agosto, su Italia 1.

02 agosto 2018 - agg. 02 agosto 2018, 21.36 Morgan K. Barraco

Emma Marrone in tour

Con un look total white, è Emma Marrone ad aprire la prima serata di Battiti Live ad Ostuni. La cantante, vestita di bianco con cintura in vita e capelli raccolti, si esibisce sulle note di uno dei suoi successi più recenti, Effetto Domino, canzone contenuta nell'album dal titolo Essere qui. Accolta dall'entusiasmo dei presenti, che non possono fare a meno di cantare il suo brano a squarciagola, Emma è la vera star della serata e, con le sue note, riesce a conquistare il pubblico che la circonda. Ma dopo aver dato vita alla prima performance, la cantante concede una nuova esibizione che strizza l'occhio al passato: si tratta del celebre brano dal titolo Il paradiso non esiste. E, a quanto pare, Emma Marrone guarda al passato anche sui social, dove qualche minuto fa ha pubblicato uno scatto che la ritrae con un vecchio look. "Non era proprio male la frangetta?#ricordi #2013", scrive Emma sui social. Che stia pensando a un cambiamento radicale? (Agg. di Fabiola Iuliano)

L'esibizione sul palco

Presenza fissa di Battiti Live, Emma Marrone non poteva di certo mancare alla prima tappa dell'evento, che ha visto Ostuni al centro dei riflettori musicali italiani. La Brown ha deciso di dare il meglio di sé, sfoderando l'energia che la contraddistingue da sempre sul palco e allietando i presenti con tre delle sue maggiori hit. Tratti da “Essere Qui”, il suo ultimo album, ha interpretato “Mi parli piano” e “Effetto domino”, per poi lanciarsi in “Il paradiso non esiste”, quest'ultima canzone racchiusa nel precedente “Adesso”, pubblicato tre anni fa. Emma Marrone si esibirà per tutti i telespettatori grazie alla messa in onda di Battiti Live 2018 nella prima serata di Italia 1 di oggi, giovedì 2 agosto. Assisteremo così all'entrata in scena della cantante salentina, che è riuscita a realizzare un grande successo non solo grazie alla sua musica, ma persino per il look scelto per la serata. Tacco alto e completo bianco per l'evento dell'estate, una scelta molto diversa da quelle precedenti. La Marrone infatti è ormai una presenza fissa di Battiti Live e due anni fa ha sfoggiato una semplice maglietta nera a manica larga ed un pantalone rosso chiaro con motivi neri e grigi. Nel 2013 invece è stata una Emma acerba dal punto di vista del look a salire sul palco di Bari, stretta in una maglietta nera e gilet azzurro chiaro, accompagnato da un trucco semplice ed estivo, sottolineato da un semplice ombretto azzurrino.

Il rapporto con i fan

Il mese di luglio si concluderà con diverse polemiche per Emma Marrone, ancora una volta al centro del gossip per via di un duro scontro con un fan. Un certo Marco l'ha infatti accusata di averlo maltrattato e di essersi mostrata infastidita durante l'incontro con gli ammiratori, in occasione di un suo recente live. L'Essere Qui tour permette infatti alla salentina di avvicinarsi ancora di più al fandom che ha raccolto vicino a sé da tanti anni, come dimostra la fedeltà storica dimostrata da Marco. Eppure questo non le ha impedito di finire ancora una volta al centro del clamore mediatico, a poche settimane di distanza dall'accusa dei fan sui social di dedicare poca attenzione alle pulizie domestiche. Emma ha sfoderato ancora una volta la spada con cui combatte le ingiustizie, dimostrando con diverse foto che le accuse di Marco sono del tutto infondate. L'ammiratore infatti è riuscito a farsi un selfie con il suo idolo diverse volte nei precedenti concerti e questo dimostra quando la Brown sia sempre stata disponibile nei suoi confronti, così come verso tutti gli altri fan. Le parole innervosite della cantante sono state poi messe da parte dal suo ultimo post, in cui ha preferito ringraziare la Sicilia per le tante emozioni che le ha regalato anche quest'estate. Dopo aver terminato le sue tappe isolane, la cantautrice ha infatti condiviso una foto in cui si trova a Cefalù, ironizzando sul fatto di essersi poi lanciata a capofitto verso arancine, caponata e cassate. Clicca qui per vedere la foto di Emma Marrone.

