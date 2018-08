Ermal Meta, nuovo amore dopo Silvia Notargiacomo? / "Nuova fiamma per il cantante": l'indiscrezione da Oggi

Ermal Meta ha un nuovo amore dopo la rottura con Silvia Notargiacomo? Il settimanale Oggi lancia l'indiscrezione: "Una nuova fiamma per il cantante..."

02 agosto 2018 Anna Montesano

Ermal Meta

Il settimanale Oggi, nella rubrica le pillole di gossip, ha parlato di Ermal Meta e la situazione sentimentale con Silvia Notargiacomo. La storia sembra, purtroppo, essere giunta al termine: "Gira con insistenza una voce. Il cantante sembra aver definitivamente archiviato la sua storia d’amore con la speaker radiofonica Silvia Notargiacomo". Sempre Oggi ci aggiorna in maniera precisa chiarendo che i due: "Si erano già lasciati a fine aprile, ma poi c’è stata una reprise". Storia quindi definitivamente chiusa con una nuova fiamma per Ermal Meta di cui però non sappiamo ancora nulla. Intanto stasera il cantante di origini albanesi sarà protagonista al Festival Castelfolk 2018, articolato festival che inaugura oggi, alle ore 18 a Castellano, nel Comune di Villa Lagarina.

I NUOVI IMPEGNI DI ERMAL META

Il concerto sarà preceduto alle 19.30 dalla musica dei The Mesh ap e quindi alle ore 21 il palco sarà tutto per Ermal Meta che ha raggiunto l'apice del successo vincendo Sanremo insieme a Fabrizio Moro con la canzone "Non mi avete fatto niente". Ricordiamo inoltre che Ermal meta, in qualità d’ interprete della canzone vincitrice del Festival, è stato invitato, insieme a Fabrizio Moro, come rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest 2018 a Lisbona, classificandosi poi in quinta posizione. Chi non potrà assistere dal vivo al concerto vedrà Ermal Meta, insieme a Fabrizio Moro, protagonisti sul palco di Ostuni grazie alla prima tappa di Battiti Live 2018, in onda su Italia 1 nella prima serata di oggi. Un momento quindi davvero positivo per il cantante che continua a conquistare fan e consensi grazie ai suoi testi.

