Fabrizio Corona, c'è Eleonora Pedron dopo Silvia Provvedi?/ Foto: lei sorride con Nicolò De Devitiis

Fabrizio Corona, dopo Silvia Provvedi, volta pagina con Eleonora Pedron? L'ex Miss Italia si mostra sorridente in foto con il fidanzato Nicolò De Devitiis.

03 agosto 2018 - agg. 03 agosto 2018, 9.56 Stella Dibenedetto

Fabrizio Corona ed Eleonora Pedron

Gossip impazzito per la serata che Fabrizio Corona ed Eleonora Pedron avrebbero trascorso insieme in seguito ad un evento che li avrebbe visti entrambi protagonisti. Dopo lo scoop di Spy che, nel numero in edicola, pubblica le foto della serata in questione e ricostruisce l’accaduto, i rumors sui rapporti tra i due aumentano. Tuttavia, l’ex Miss Italia non si lascia travolgere dal gossip e, sui social, si mostra bellissima, sorridente e felice accanto alla sua Iena. Su Instagram, infatti, l’ex compagna di Max Biaggi ha pubblicato una foto in cui abbraccia il suo attuale fidanzato Nicolò De Devitiis con il quale fa coppia fissa da un po’. In vacanza a Taormina, la Pedron replica con il sorriso alle voci di gossip. Accanto a Nicolò, l’ex Miss Italia ha ritrovato la fiducia nell’amore e quella trascorsa con l’ex re dei paparazzi sarebbe una serata lavorativa come tante altre. Nessun retroscena clamoroso, dunque? Cliccate qui per vedere il post (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

SOLO UNA SERATA DI LAVORO

Cos'è davvero accaduto tra Fabrizio Corona ed Eleonora Pedron? Le indiscrezioni corrono e secondo Spy, tra i due potrebbe esserci stato del tenero. Corona avrebbe infatti trascorso una serata a Todi con Eleonora Pedron, il tutto per presentare. Eppure il noto settimanale parla di atteggiamenti affettuosi tra i due. È quindi stato solo un incontro lavorativo o c'è stata qualche avance, magari proprio da Corona? Tornato a Milano, Corona avrebbe poi ripreso la sua vita da single, facendosi vedere con un’amica diversa ogni sera. Che questo confermi che tra i due non c'è stato qualcosa di importate? Cosa molto più probabile, visto che la Pedron è impegnata, mentre Fabrizio ha appena chiuso un'importante storia d'amore con Silvia Provvedi. Cosa accadrà nelle prossime ore? (Aggiornamento di Anna Montesano)

CORONA - PEDRON: VICINANZE PERICOLOSE?

Una vacanza di troppo ha provocato l’improvvisa rottura tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi e spinto l’ex re dei paparazzi ad indossare nuovamente i panni del playboy e a concedersi una serata con Eleonora Pedron. A svelare i motivi della fine della storia d’amore tra l’ex re dei paparazzi e la gemella bruna de Le Donatella che, solo un mese fa parlavano di matrimonio, è il settimanale Spy che, nel numero in edicola da venerdì 3 agosto, pubblica anche le foto della serata che Corona si sarebbe concesso con l’ex compagna di Max Biaggi. Come svela Spy, i due hanno presenziato ad una serata a Todi. Insieme, avrebbero trascorso anche dei momenti affettuoso scambiandosi anche un bacio. L’ex Miss Italia ha aiutato Corona a dimenticare Silvia Provvedi con la quale avrebbe rotto i rapporti dopo la sua decisione di partire per Formentera con la sorella e qualche amico? Dopo la serata con la Pedron, Corona sarebbe tornato a Milano riprendendo le abitudini da playboy e facendosi vedere in giro con diverse amiche.

FABRIZIO CORONA ED ELEONORA PEDRON: LEI E’ FIDANZATA CON LA IENA

Quella trascorsa da Fabrizio Corona ed Eleonora Pedron appare come una normale serata tra conoscenti. I due, approfittando di un evento a cui hanno partecipato insieme, si sono concessi una serata da trascorrere insieme in totale spensieratezza. I due, del resto, hanno il cuore impegnato. Nonostante la storia con la Provvedi sia finita, difficilmente Corona riuscirà a voltare subito pagina. Accanto alla gemella bruna de Le Donatella, infatti, ha vissuto gli ultimi anni superando anche i momenti difficili della detenzione. Eleonora Pedron, invece, da qualche tempo, fa coppia fissa con la iena Nicolò De Devitiis che è riuscito a restituirle la fiducia nell’amore che sembrava aver perso dopo la fine della storia con Max Biaggi.

© Riproduzione Riservata.