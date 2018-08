GABRY PONTE/ Presenza fissa sul palco: "Abbiamo deciso di invitarti a tutte le serate" (Battiti Live 2018)

Il dj Gabry Ponte sarà nel cast di ognuna delle cinque tappe del Battiti Live 2018 per altrettanti dj-set live che faranno ballare il pubblico in piazza ma anche quello a casa.

02 agosto 2018 - agg. 02 agosto 2018, 22.15 Morgan K. Barraco

Gaby Ponte (Wikipedia)

Gabry Ponte ripercorre gli anni passati con il suo dj set a Battiti Live. Fra le canzoni più note del medley c'è la cover del celebre brano portato al successo da al Bano Carrisi e Romina Power, Felicità, il cui video, come annuncia su Instagram il noto dj è in uscita su youtube proprio oggi. Mani che puntano verso il cielo, coriandoli ed effetti speciali in una serata tutta dedicata alla musica, dove il pubblico non può fare a meno di ballare. "Mi siete mancati", rivela il dj urlando alla folla, che risponde alle sue parole con grande entusiasmo. Ma la performance di Gabry Ponte non si conclude qui: oltre a tornare sul palco nelle prossime ore, sarà presente in tutte le altre tappe della Festival itinerante, così come rivela Alan Palmieri: "Io ed Elisabetta abbiamo deciso di invitarti a tutte le serate di Battiti Live". Se vi siete persi il video con il quale Gabry Ponte ha annunciato la sua "Felicità", potete cliccare qui e visualizzarlo su Instagram. (Agg. di Fabiola Iuliano)

Il dj torna in tv per far ballare il pubblico

Da “La danza delle streghe” fino a “Che ne sanno i 2000”: il nome del dj Gabry Ponte è ormai sinonimo di tormentoni ed estate, così come di successi discografici che lo hanno reso uno dei producer più richiesti del momento. Sold out appena registrato ad Arconate, una festa esplosiva vissuta a Sant'Eusebio in questi giorni, dove 5 mila ammiratori si sono raccolti per riuscire ad assistere alla sua esibizione. Numeri importanti per Gabry Ponte, che è riuscito a diventare la colonna sonora anche di quest'estate. Battiti Live 2018 vedrà inoltre Gabry Ponte riempire gli spazi vuoti fra un'esibizione all'altra, per scatenare la folla di presenti alla prima tappa di Ostuni. Italia 1 trasmetterà il live nella prima serata di oggi, giovedì 2 agosto, per un artista che ha già avuto modo di rivoluzionare le giornate più calde di tutti i fan. "C'era ancora voglia di Dance All Night", scrive su uno dei suoi ultimi post sui social mostrandosi alla consolle mentre viene incitato dalla folla di presenti. Clicca qui per vedere la foto di Gabry Ponte.

Sempre in cime alle classifiche

Protagonista degli eventi musicali italiani, Gabry Ponte continua a essere fra i dj e producer più richiesti per i festival di ogni tipo. Dall'Enjoy Parade che ha raccolto diversi artisti internazionali e nazionali, fino agli streaming digitali come Spotify. Ponte si è aggiudicato infatti il primo posto in classifica per i più suonati del suo genere, grazie a diverse hit che in poco tempo sono diventati veri e propri cavalli di battaglia. Ha superato persino Alex Gaudino, che ha registrato 2 milioni al mese di stream e Benny Benassi che grazie a “Satisfaction” ed altri lavori ha conquistato il terzo posto. Ponte invece può contare su numeri ben più forti, come i 124 milioni di stream ottenuti grazie alla sua sola “Blue”, come ricorda Billboard. “La danza delle streghe”, “La fine del mondo”, “Quando arrivo io” in collaborazione con junior Cally e ancora “Tanja” che lo ha unito a Pop X: sono fin troppi i brani che confermano l'ascesa di Ponte al potere musicale del momento.

