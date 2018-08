Giorgia Rossi/ "Il gossip su Pjanic mi ha quasi fatto licenziare, ora Mediaset mi ha assunta”

La vita di Giorgia Rossi, lavorativamente parlando, è cambiata molto dopo i mondiali di calcio. La giornalista ha segnato un enorme successo e oggi racconta del gossip con Pjanic...

Giorgia Rossi: "Nella vita privata sono disordinata e dispettosa"

Ha 31 anni, è romana e fin da subito ha perseguito il suo sogno: diventare giornalista sportiva. Dopo tanti sforzi Giorgia Rossi ci è riuscita e lei è stata la vera rivelazione dei mondiali di calcio 2018. Un successo che ha cambiato anche la vita della giornalista che oggi viene riconosciuto per strada: “Quando sono andata a mangiare con il mio fidanzato nel nostro giapponese preferito ho realizzato che le persone mi riconoscevano. La mia reazione è stata di mettermi un po’ più composta a tavola. Qui a Sabaudia, dove sono in vacanza, si avvicinano a chiedermi l’autografo anche quando sono sdraiata a prendere il sole, in modo carino, non sono mai molesti”. Inoltre quel periodo di continuo lavoro per i mondiali di calcio, Giorgia è rimasta senza fidanzato, Alessio Conti, inviato in Russia, e così ha chiesto l’aiuto della nonna Ernesta di 89 anni: “Si è trasferita da me per tutto il tempo: cucinava, stirava, andava a fare la spesa, puliva. A colazione mi preparava latte, caffè e ciambellone fatto da lei”.

QUEL GOSSIP… PER POCO NON VENNE LICENZIATA

Giorgia Rossi, però, racconta al Corriere della Sera di non essere così impeccabile anche nella vota privata: “A casa perdo sempre le chiavi e il telefonino. Poi non capisco mai le battute, me le devono spiegare. Sono dispettosa: se a uno non piace essere baciato, io lo bacio per prima. Sono anche abbastanza disordinata”. Durante la sua carriera un gossip inventato ha anche rischiato di farle perdere il posto di lavoro: la relazione con Miralem Pjanic. “Quel gossip non vero mi ha creato non pochi problemi professionali, ho rischiato di essere licenziata, avevo appena cominciato a lavorare con Mediaset. Lui lo conoscevo dai tempi in cui stavo a Roma Channel, una volta l’ho incontrato a Milano dopo una partita e si sono inventati un amore mai esistito”. Diventare giornalista è sempre stato il suo sogno fin da piccola, e se le cose non sarebbero andate come sperava, probabilmente sarebbe diventata un avvocato penalista. L’ultima novità sul campo lavorativo? “Mediaset mi ha assunta a tempo indeterminato!”.

© Riproduzione Riservata.