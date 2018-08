GIUSY FERRERI E TAKAGI & KETRA/ “Amore e Capoeira” supera le 50 milioni di visualizzazioni (Battiti Live 2018)

Giusy Ferreri e Takagi & Ketra con la loro "Amore e Capoeira" faranno ballare la piazza di Ostuni in occasione della prima tappa del Battiti Live 2018, in onda su Italia 1.

02 agosto 2018 - agg. 02 agosto 2018, 23.01 Morgan K. Barraco

Takagi & Ketra con Giusy Ferreri

Takagi & Ketra tornano in scena a Battiti Live per esibirsi con i loro tormentoni più recenti. Apre la loro esibizione il singolo "Da sola", che li vede duettare con Elisa, seguito dall'Esercito del selfie, brano tormentone della scorsa estate. Ma ad accendere la piazza è il nuovo singolo con Giusy Ferreri, un brano che si candida a diventare ufficialmente il tormentone dell'estate: "Amore e Capoeira". Il video della canzone, infatti, ha già superato su Youtube i 50 milioni di click e, dal momento che la clip è stata pubblicata solo lo scorso 20 giugno, procede al ritmo di un milione di views al giorno. "50 milioni di visualizzazioni in poco più di un mese. Il sogno continua", scrive Ketra sui social esultando per il successo del brano che, oltre ad essere stato eletto dagli italiani come la migliore hit da ascoltare in viaggio, ha anche ottenuto il doppio disco di platino, così come sii legge su Radio Italia. (Agg. di Fabiola Iuliano)

Stasera in scena con il tormentone dell'estate

Dopo il boom registrato con “Roma-Bangkok”, Giusy Ferreri non si è allontanata di molto dalla hit estiva cantata con la rapper Baby K. La sua “Amore e Capoeira” è infatti realizzata dallo stesso duo di producer Takagi & Ketra, questa volta saliti al ruolo di attori principali. Ha già registrato un boom di ascolti ed è di certo una delle hit dell'estate 2018, che ha permesso alla Ferreri di ritornare a puntare i piedi sulla scena musicale del momento. Non mancheranno quindi gli appuntamenti per vederli tutte e tre sul palco, come il Village Night che prenderà vita a Valdichiana grazie al SummerFest di quest'anno. E ancora Battiti Live 2018, che vedrà Giusy Ferreri e Takagi & Ketra interpretare il loro brano di successo. L'appuntamento è su Italia 1 nel prime time di oggi, giovedì 2 agosto. Per la Ferreri in particolare sarà un'occasione per rispolverare anche un altro dei suoi brani più popolari, dal titolo “Non ti scordar di me”. I due producer si lanceranno invece nelle loro storiche “In the Night” e “L’esercito del selfie”.

Il successo di “Amore e Capoeira”

“Ho più energia”, ha commentato Giusy Ferreri parlando del suo nuovo ruolo di mamma, che influenza in modo inevitabile anche la sua carriera di cantante. Considerata una delle eccellenze del momento, l'artista è riuscita a confermarsi regina dei tormentoni dell'estate grazie alla sua “Amore e Capoeira”, ma il segreto sembra riguardare ciò che le è accaduto intanto nella vita personale. La nascita della figlia ha spinto infatti la Ferreri a prendersi una pausa dal suo lavoro, per poi ritornare con Girotondo live. “Un brano che mette allegria alla gente”: parla così la Ferreri in un'intervista a Famiglia Cristiana, riguardo alla sua collaborazione con Takagi & Ketra. “C’è sempre più bisogno di leggerezza”, aggiunge inoltre pensando a come la stagione estiva spinga da sempre la popolazione a cercare una musica da ballare, magari da ascoltare mentre sbocciano i tanti amori lungo la spiaggia. La registrazione del brano è avvenuta in realtà a marzo, ma sembra che i due producer avessero già previsto il successo che li avrebbe attesi dietro l'angolo. Sono stati infatti Takagi & Ketra a preferire attendere l'estate per il lancio. “Non sapevo come sarebbe stato accolto”, confessa la Ferreri, nonostante fosse sicura dell'energia del testo. Gli impegni della cantante tuttavia riguardano anche Girotondo, l'ultimo album che la vede divisa fra sette canzoni frizzanti e melodiche come “Partiti adesso” ed altre sette che la vedono in vesti più impegnate, come “L’amore mi perseguita”. “Ho organizzato le date per stare lontana da casa una sola notte”, riferisce inoltre parlando del suo impegno condiviso fra la vita da mamma della piccola Beatrice e le vesti di artista italiana.

© Riproduzione Riservata.