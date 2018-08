Grande Fratello Vip 2018/ Cast e anticipazioni: il fratello di Romina Power concorrente?

Grande Fratello Vip 2018 , cast e anticipazioni: Ivan Cattaneo sarà nel cast? Lo scorso anno aveva smentito la sua partecipazione, eppure stavolta....

02 agosto 2018 - agg. 02 agosto 2018, 19.25 Anna Montesano

Grande Fratello Vip

Chi ci sarà nella Casa del Grande Fratello Vip per la terza edizione. Gabriele Parpiglia lancia una nuova indiscrezione, secondo la quale nella Casa potrebbe esserci il fratello di Romina Power. Ecco, infatti, quanto fa sapere il giornalista di Chi su Instagram a chi gli chiede aggiornamenti sul possibile cast della prossima edizione: “Ti svelo un segreto. Avevo contattato Romina Power per un reality tempo fa. Lei mi ha detto no secco (non avrebbe fatto la concorrente) ma in cambio mi ha proposto di provinare il fratello Tyrone. Ma Romina sarebbe stata top in qualsiasi ruolo…” Ricordiamo che il Grande Fratello Vip 3 avrà inizio a settembre e avrà alla conduzione Ilary Blasi, affiancata da Alfonso Signorini. E chissà che non manchino sorprese proprio sul cast. (Aggiornamento di Anna Montesano)

SILVIA PROVVEDI NEL CAST?

Il via della versione vip del Grande Fratello si sta avvicinando e il toto nomi dei probabili concorrenti si fa sempre più insistente. Alcuni vip sono stati confermati, ma sembra che la maggior parte dei concorrenti siano degli abituali dei reality. La coppia su cui Ilary Blasi punta di più è quella formata da Le Donatella. Tra le due sorelle è Silvia Provvedi a essere al centro del gossip dopo la recentissima rottura con Fabrizio Corona. Silvia e Giulia non è il primo talent a cui partecipano, anzi… Insieme sono entrare nel mondo televisivo attraverso X Factor, dove Arisa le battezzò come Le Donatella, poi parteciparono all’Isola dei Famosi, dove uscirono vincitrici, mentre lo scorso anno si sono messe in gioco con Dance, Dance, Dance. Dopo la partecipazione del Grande Fratello vip a quale reality parteciperanno? Un’altra concorrente confermata per la nuova edizione appassionata ai giochi è Giulia Salemi, ex concorrente di Pechino Express. (Agg. Camilla Catalano)

IVAN CATTANEO?

Settembre non è poi così lontano, ecco perché ogni giorno è buono per scoprire le ultime indiscrezioni su quello che sarà il cast della terza edizione del Grande Fratello Vip. Il nuovo numero del settimanale Chi svela altri nomi che sembrerebbero vicini al si (o che sono addirittura certi nel cast di quest'anno). Ricapitolando il cast, al momento, sarebbe composto da Silvia Provvedi, ex fidanzata di Fabrizio Corona e cantante del duo Le Donatella; Ivan Cattaneo, 63 anni, artista italiano diventato famosissimo grazie alla hit Una zebra a pois; Fabio Basile, 24 anni, campione olimpico di Judo; Francesco Monte, noto al pubblico per aver partecipato al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne; Giulia Salemi, ex concorrente di Pechino express e showgirl; infine l'ex volto di Mtv, Enrico Silvestrin.

IVAN CATTANEO NEL CAST? LO SCORSO ANNO AVEVA SMENTITO

Quali di questi nomi saranno confermati e quali no? Particolare è la presenza, almeno secondo le indiscrezioni, di Ivan Cattaneo nel cast. Già lo scorso anno si era parlato di lui come papabile concorrente, ma l'artista aveva negato con forza la sua possibile partecipazione. Ecco, infatti, il suo messaggio: "NON ANDRO' AL GRANDE FRATELLO VIP ! E' vero mesi fa sono stato contattato dalla redazione al completo del programma. C1 siamo divertiti gente dawero simpatica e abbiamo ironizzato su tutto ,e sono stati affascinati dalla mia "indole istrionica" al punto da volermi a tutti costi, disposti a pagarmi a peso d oro credetemi! Ma dopo grandi riflessioni e ripensamenti ho capito che la mia privacy, la mia arte, e soprattutto il mio equilibrio mentale non avevano prezzo e nulla a che fare con questo programma tv". Che quest'anno abbia cambiato idea?

