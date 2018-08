GUÉ PEQUENO/ Con Elodie e Michele Bravi per Nero Bali, ma sui social infiamma la polemica (Battiti Live 2018)

Anche Gué Pequeno sarà tra i protagonisti della prima puntata del Battiti Live 2018 in onda questa sera, giovedì 2 agosto, su Italia 1.

02 agosto 2018 - agg. 02 agosto 2018, 23.46 Morgan K. Barraco

Gué Pequeno

Gué Pequeno si è esibito sul palco di Battiti Live 2018 portando in scena Nero Bali, brano realizzato con Elodie di Patrizi e Michele Bravi, e alcuni dei suoi successi più amati degli ultimi anni. La sua esibizione, però, ha scatenato una marea di polemiche sui social, dove diversi utenti hanno completamente bocciato la sua performance. Sono stati in molti, infatti, a notare che il cantante ha dimenticato le parole della strofa di Nero Bali; ecco i commenti quelli più avvelenati: "Ma Gue Pequeno che non ricorda il suo pezzo di Nero Bali...", "HAHAH ma Gué Pequeno che non riesce neanche a rappare due strofe?! #BattitiLive ", "Na frase canti con Elodie e Michele e a Ostuni nemmeno la sapevi". E ancora: "Qualcuno deve dirglielo che in questa canzone di Bravi ed Elodie, Gue Pequeno ci sta come un cavolo a merenda", "il contributo di Gué Pequeno proprio essenziale mamma mia adesso sì che dormirò bene #BattitiLive". Riuscirà il rapper a farsi perdonare? (Agg. di Fabiola Iuliano)

Un anno da ricordare

È stato un grande anno per Gué Pequeno, che promette di continuare a impegnare con il suo contributo lo scenario musicale del nostro Paese. Risale a poche ore fa l'annuncio esclusivo su Instagram con cui ha confermato la prossima collaborazione con Sfera Ebbasta, Shablo e Charlie Charles. "Billion Headz Money Gué New Team", scrive sul post in cui si mostra al fianco dei colleghi in un outfit total black su sfondo altrettanto nero. Una conferma quindi che entrerà a far parte della scuderia di Charles e Sfera. Clicca qui per vedere la foto di Gué Pequeno. L'entusiasmo dei fan non si è fatto di certo attendere, dato che in poche ore i like hanno superato la soglia di 108 mila. Alcuni invece si continuano a chiedere come mai il rapper abbia deciso di cancellare tutti i post del proprio profilo social. Questa sera, giovedì 2 agosto, Gué Pequeno sarà inoltre ospite di Battiti Live 2018 per la prima tappa di Ostuni. Ci sarà modo di vederlo al fianco di Elodie Di Patrizi e Michele Bravi per la loro Nero Bali, già certificata Oro. Il rapper ha interpretato inoltre Milionario e Lungomare Latino, due delle sue maggiori hit degli ultimi anni.

I progetti futuri del rapper

Qualcosa ci dice che Gué Pequeno stia per cambiare rotta. Lo potrebbe dimostrare la decisione del rapper milanese al secolo Cosimo Fini di cancellare in un colpo solo qualsiasi post pubblicato sui social in questi ultimi mesi o anni. L'artista ha infatti annunciato che entrerà a far parte dell'etichetta discografica fondata da Charlie Charles e Sfera Ebbasta, motivo che potrebbe spingerlo presto a rivelare qualcosa di più sui suoi prossimi lavori. Non è la prima volta del resto che Pequeno e Sfera si ritrovano a dividere la scena, come accaduto l'anno scorso in occasione di Lamborghini, per una featurette che prevede anche la presenza di Elettra Lamborghini. In questi ultimi giorni Pequeno ha tra l'altro puntato il dito contro diversi artisti, come Ghali, che a suo dire non sarebbe più autentico come un tempo, e la decisione della Dark Polo Gang di non allontanarsi troppo dai discorsi sulla moda. Nella sua Guerriero - Storie di Sofisticata ignoranza, l'autobiografia che ha pubblicato con la Rizzoli, il rapper parla non solo di se stesso e della propria carriera, con una particolare attenzione ai Club Dogo con cui è cresciuto, ma anche del male del secolo, i social. "La generazione di adesso", scrive infatti, "non capisce nemmeno cosa voglia dire farsi il c**o: fare il contrario di tutto quello che ti dicevano, perdere il sonno, perdere l'amore, le amicizie vere". Per Pequeno è stato importante ricordare il suo percorso personale, evidente nel suo rap da strada, lo slang con cui dribbla fra donne e droghe, in un flusso di coscienza da cui è stato bandito ogni tipo di scrupolo.

© Riproduzione Riservata.