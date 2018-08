Inga Lindstrom: Il sogno di Elin/ Su Canale 5 il film di Udo Witte (oggi, 2 agosto 2018)

Inga Lindstrom: Il sogno di Elin, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 2 agosto 2018. Nel cast: Anja Nejarri e Marcus Grusser, alla regia Udo Witte. Il dettaglio della trama.

02 agosto 2018 - agg. 02 agosto 2018, 15.42 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Canale 5

CURIOSITÀ SULLA PRODUZIONE DEL FILM

Una pellicola di genere sentimentale quella che viene trasmessa nel pomeriggio di Canale 5 questo giovedì 2 agosto 2018, realizzata in Germania nel 2014 per la regia di Udo Witte, cineasta berlinese (ricordiamo che la Cinecittà tedesca trova la sua sede elettiva nella vicina Postdam con Studios attrezzati e scuole di recitazione all'avanguardia) che si è reso celebre, almeno in Europa, dirigendo per tre anni la serie 'Il commissario Rex', dal 1995 al 1998. Non solo Rex, in ogni caso, per Witte, ma tanto cinema per la sale tedesche, pellicole in parte anche tradotte in inglese, francese e italiano. La serie 'Inga Lindström' è assai famosa, film scritti per la televisione che proprio sul piccolo schermo trovano la loro giusta dimensione con storie adatte al pubblico pomeridiano dedito ai sentimenti, un pubblico per lo più femminile sulla scia dei romanzi 'Harmony' o 'Lyala'. La delicatezza delle trame non deve farvi pensare a film solamente sospirati e sognanti: onirici sì ma con tanta concretezza come ne 'Il sogno di Elin', una pellicola ricca di contenuti e domande sulla vita in senso generale, perfetta per riflettere sulla propria condizione sulle proprie certezze, illusioni mai realizzate sogni ed ardori del passato quando il cuore batteva al ritmo dell'adolescenza.

NEL CAST ANCHE MARCUS GRUSSER

Oggi, giovedì 2 agosto 2018, alle ore 16,30 Canale 5 manda in onda la pellicola 'Inga Lindström - Il sogno di Elin', produzione tedesca per una trama invece ambientata in Svezia. Protagonista della pellicola 'Inga Lindström - Il sogno di Elin', l'attrice tedesca di Colonia Anja Nejarri, anch'essa protagonista di tanto cinema dedicato alla televisione e di molte serie televisive celebri soprattutto in patria. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

INGA LINDSTROM: IL SOGNO DI ELIN, LA TRAMA DEL FILM

'Il sogno di Elin' racconta la storia di una donna scandinava appagata, moglie innamorata di Filip, felice nella professione e nella vita privata. Elin vive a Stoccolma, assieme al marito conduce un ambulatorio medico nel cuore della capitale svedese che va a gonfie vele e li rende coppia agiata ed apparentemente senza problemi, sino al giorno in cui, una raccomandata giunta dalla Cornovaglia, la mette al corrente della morte di una vecchia zia cui era affezionata. Elin ricorda la sua infanzia ed organizza assieme al marito il viaggio per rendere l'ultimo saluto alla zia defunta, sbrigare le pratiche relative alla successione ed all'eredità, ma in quello splendido paesaggio in cui è cresciuta affiora la sua infanzia con ricordi teneri sino ad un'adolescenza nella quale Elin scopriva i primi amori, ed uno di essi, Magnus, tornerà nella sua vita minando le sue certezze matrimoniali.

