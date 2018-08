Irama/ L'ex allievo di Amici circondato dai fan: "Si crea un’atmosfera magica" (Battiti Live 2018)

Irama sarà tra gli artisti che saliranno sul palco del Battiti Live 2018 in occasione della prima puntata di Ostuni, in onda questa sera su Italia 1.

02 agosto 2018 - agg. 02 agosto 2018, 23.59 Morgan K. Barraco

Irama

Fra gli artisti più attesi della prima tappa di Battiti Live 2018, Irama si è esibito portando in scena uno dei suoi brani più amati, Nera; La sua canzone, che continua a ottenere un successo dopo l'altro, ha conquistato ancora una volta tutti i presenti, che non hanno potuto fare a meno di cantare a squarciagola ogni strofa. Protagonista di una breve intervista realizzata sul palco da Alan Palmieri, l'ex allievo della scuola di Amici non ha nascosto di cantare soprattutto per il suo pubblico, che ormai da mesi e con grande entusiasmo continua a supportarlo senza sosta: "Per me tutto è lasciare qualcosa a loro", conferma infatti il cantante, che con le sue parole ha ricordato soprattutto l'emozione che prova quando si ritrova sul palco circondato dai suoi numerosissimi seguaci: "Si crea un’atmosfera magica di positività, di divertimento". Prima di lasciare Battiti Live, Irama non ha perso l'occasione di scendere dal palco e salutare le sue fan in prima fila. (Agg. di Fabiola Iuliano)

"Ho già iniziato a scrivere nuove canzoni"

L'anno d'oro di Irama continua anche in seguito alla vittoria di Amici di Maria De Filippi di quest'anno. L'ex concorrente della scuola musicale più ambita dai giovani, ha infatti segnato la svolta con la sua “Nera”. Una canzone che segna la sua uscita vittoriosa dal talent e che lo ha riportato ancora una volta nel mondo musicale italiano. Due anni fa infatti si era fatto notare con "Tornerai da me", ma il suo cambiamento e la maturità artistica sono evidenti anche in "Un giorno in più", che ha pubblicato lo scorso aprile. Irama sarà inoltre fra gli ospiti che vedremo a Battiti Live 2018 su Italia 1 per la prima tappa di stasera, giovedì 2 agosto. Ostuni farà da scenario al giovane artista, che ha raccolto in questa nuova occasione un pieno di applausi da parte degli ammiratori presenti. Si dice che l'estate appartenga agli ex di Amici e Irama sembra dimostrare questa massima che lo vede al fianco di nomi come i Dear Jack e i The Colors, ma anche Elodie. Del resto Irama continua ad essere in vetta alle classifiche da diverse settimane e sembra proprio che Filippo Maria Canti, vero nome dell'artista di Carrara classe '95, non intenda proprio fermarsi. "Ho già iniziato a scrivere nuove canzoni", scrive infatti sui social mentre si mostra in una foto in cui stringe il cellulare. Con ironia sottolinea di aver già chiamato i musicisti perché possano tenersi caldi e prepararsi agli ultimi eventi. Nessuna notizia poteva entusiasmare tanto tutti i fan, accorsi a lasciare i propri commenti al di sotto della pic. Alcuni sipreparano invece al live del 22 settembre, quando l'artista si esibirà alla Mondovicino Arena per l'evento Wake up che si terrà in provincia di Cuneo. Clicca qui per vedere la foto di Irama.

Il successo di Plume

Otto settimane e le vendite non accennano a calare: Irama ha raggiunto un importante traguardo con il suo album "Plume". Un record dopo l'altro in questi due ultimi mesi, un tempo che gli ha permesso di superare la popolarità già ottenuta durante la sua recente partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Doppio platino ed un futuro roseo: Irama potrebbe persino raddoppiare gli step vincenti già affrontati fino ad ora. Primo in classifica FIMI: la sua hit estiva Nera gli ha permesso di oscurare persino cantautori più famosi, per un brano che sembra aver conquistato diverse generazioni di fan e non solo i giovanissimi. Anche per questo di recente Irama ha annunciato di aver raddoppiato le date previste nel 2019 per Roma e Torino, in seguito al sold out registrato con la prima scaletta. "Stanno piacendo a persone molto diverse", riferisce infatti a Sorrisi, Tv e Canzoni parlando dei brani del suo Plume, "anche molto diverse da me", sottolinea con entusiasmo. Nessuna aspettativa per Irama, che di certo non credeva di poter ottenere una popolarità di questa portata. La dimostrazione gli viene data però proprio dagli ammiratori, da "chi mi ruba l'acqua per avere un cimelio", oppure grazie alle parole di una "mamma già molto adulta che piangendo mi ha raccontato quanto importante sia la mia musica per lei".

