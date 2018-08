JOHNNY DEPP / L'accusa all'ex moglie Amber Heard: "Mi ha colpito in faccia durante un litigio"

Johnny Depp risponde alle accuse di violenza citando un fatto accaduto due anni fa, durante un litigio con la ex moglie Amber Heard. La smentita dell'attrice.

02 agosto 2018

A due anni dal divorzio di una delle coppie d'oro di Hollywood, si torna a parlare del rapporto tra Jonny Depp e Amber Heard e delle motivazioni che hanno spinto gli ex coniugi alla separazione. L'attore di recente ha informato il tabloid 'People' di essere stato colpito più volte in faccia dalla donna in occasione della sua festa di compleanno. Arrivato in ritardo a tale party esclusivo, il divo sarebbe stato accolto nel peggiore dei modi dalla Heard che lo avrebbe ripetutamente colpito al volto a causa della rabbia provata in quel momento. Tali dichiarazioni sono state fatte a causa di una querelle che tiene banco già da diverso tempo e che coinvolge il tabloid britannico 'The Sun' il quale ha definito Depp 'un picchiatore di mogli'. L'attore ha quindi denunciato la rivista e proprio nel corso della causa sono emersi nuovi dettagli sul rapporto turbolento e complicato della celebre coppia.

Jonny Depp accusa la moglie di violenza

Jonny Depp risponde alle accuse di violenza, raccontando quanto accaduto nel 2016 in occasione della festa di compleanno alla quale si presentò con due ore di ritardo. Secondo le dichiarazioni degli avvocati di lui, "quel giorno non era ubriaco o drogato e si trovava a letto quando la signora Heard è diventata particolarmente aggressiva". Durante il litigio lui si sarebbe "difeso afferrando le braccia della Heard per impedirle di tirargli altri pugni e le avrebbe detto di fermarsi". Quindi l'avrebbe "spinta sul letto dicendole che se ne sarebbe andato e che non avrebbe dovuto seguirlo". A tali accuse ha risposto un portavoce della Heard secondo il quale tali accuse sono assolutamente false. A dimostrazione di questa tesi è stato chiamato in causa una recente intervista dello stesso divo alla rivista Rolling Stone alla quale ha confessato i suoi problemi legati alla depressione e all'abuso di alcool: "Basta leggere il recente articolo del Rolling Stone sul signor Deep e la denuncia sporta dal suo agente per capire in quale stato mentale si trovi".

