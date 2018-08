Jeremias Rodriguez/ Foto, la dedica a Ignazio Moser e il riferimento a Francesco Monte

Jeremias Rodriguez è in vacanza ad Ibiza con le sorelle e i rispettivi fidanzati. Dopo Francesco Monte ha legato molto con Ignazio Moser e, a lui, dedica un post su Instagram

Nuovo cognato, nuovo "hermanito per Jeremias Rodriguez

Il maschietto di casa Rodriguez è sempre stato molto legato alle sorelle, Belen e Cecilia. I recenti cambiamenti amorosi delle ragazze hanno portato nuovi legami all’interno della famiglia e anche Jeremias ha dovuto far fronte a questa nuova situazione. Jeremias Rodriguez, come era già stato evidente durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, aveva un legame molto profondo con Francesco Monte, ex di Cecilia. Lei, all’interno della Casa, aveva, però, messo gli occhi su un altro uomo: Ignazio Moser, con cui poi ha intrapreso una nuova storia d’amore. Jeremias e Francesco Monte avevano instaurato un legame molto profondo, ma da fratello, ha assecondato il cuore di Cecilia e ha approvato la sua nuova relazione.

IL POST SU INSTAGRAM: “NESSUNO RIMPIAZZA IL POSTO DI QUALCUNO”

Jeremias ha quindi legato con un nuovo, presunto futuro, cognato. I due, Ignazio e Jeremias, hanno legato moltissimo durante questi mesi e ora stanno trascorrendo insieme a Cecilia una vacanza ad Ibiza a cui si sono aggiunti anche Belen, Andrea Iannone e il piccolo Santiago. Ieri sera Jeremias ha voluto dedicare un post su Instagram al nuovo cognato e tra le parole in molti hanno captato un chiaro riferimento a Francesco Monte. “Nessuno arriva nella nostra vita a rimpiazzare il posto di un altro, ognuno ti nutre di cose diverse. Grazie Nachi per tutto quello che fai per me. Ti amo hermanito”. Un chiaro messaggio di affetto e amore, quello condiviso da Jeremias per Ignazio Moser, ma si può intuire, quanto fosse molto legato a Francesco Monte, il quale sembra continuare a maturare buoni rapporti con la famiglia Rodriguez.

© Riproduzione Riservata.